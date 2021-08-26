Руководитель ЦУР РД обсудил проблемные вопросы с мэром Избербаша

В целях мониторинга ситуации с водоснабжением и другим актуальным вопросам жизнедеятельности города, накануне, руководитель ЦУР РД Султан Абдуралимов с рабочей поездкой посетил город Избербаш, на встрече также присутствовали представители Министерства энергетики и ЖКХ Республики Дагестан.

Представители ЦУР РД в первую очередь посетили МУП «Горводоканал». Заместитель главы администрации Избербаша Нариман Рабаданов, начальник МБУ «УЖКХ» Избербаша Магомед-Расул Меджидов и директор Горводоканала Арсен Магомедов рассказали о проблемах предприятия. Было отмечено, что Избербашу в летний период ежесуточно требуется 25 тыс. кубов воды, но из-за попутных потребителей в Карабудахкентском районе и ежедневных аварий на водоводе до города доходит около 10 тыс. кубов воды. После порыва трубы уходит несколько дней для полного восстановления водоснабжения.

Как отметили представители Горводоканала, решить проблему при помощи подвоза воды невозможно, так как город не получает больше половины от необходимого объема воды, это около 15 тыс. кубов. Предприятие располагает всего тремя водовозами, да и те находятся в ветхом состоянии. Вся техника Горводоканала сегодня устарела и срочно нуждается в обновлении.

Руководитель ЦУР РД Магомедсултан Абдуралимов побывал в лаборатории предприятия, пообщался с оператором аварийно-диспетчерской службы, осмотрел резервуары для чистой питьевой воды на территории Горводоканала. На четырех из них сейчас ведутся ремонтные работы на средства, выделенные правительством республики. Магомедсултан Абдуралимов предложил протработать вопрос строительства дополнительного резервуара на территории Горводоканала.

Далее в администрации города прошла встреча представителей Центра управления регионом с главой городского округа «город Избербаш» Магомедом Исаковым. Глава города озвучил проблемы с водоснабжением, с которыми избербашцы сталкиваются каждое лето.

Магомедсултан Абдуралимов напомнил, что ЦУР в Республике Дагестан создан в рамках поручения Президента России Владимира Путина, отметив при этом, что подобные центры есть во всех субъектах России.

Основной задачей ЦУР является анализ обращений и сообщений, которые поступают от жителей через социальные сети, сотрудники Центра ежедневно мониторят жалобы дагестанцев, после чего направляют их в соответствующие органы исполнительной власти для принятия мер по устранению неполадок.

Руководитель ЦУР подтвердил, что ситуация с обеспечением населения города питьевой водой очень сложная. «За последние два месяца мы обработали свыше 700 обращений об отсутствии воды в Избербаше. Мы не чиновники и не надзорный орган, мы всего лишь анализируем и передаем руководству республики ту информацию, которая у нас есть для принятия Главой РД управленческих решений. Чтобы объективно оценить ситуацию, нами было принято решение выехать в город и изучить положение дел на месте.

Прежде всего, мы хотели бы помочь вам организовать эффективное информирование населения о проводимой муниципалитетом работе по решению проблем с водоснабжением и другим актуальным вопросам. В частности, предлагаем создать интерактивную карту графика подвоза воды и разместить ее на интернет-сайте и в социальных сетях», – предложил Магомедсултан Абдуралимов.

О работе системы «Инцидент менеджмента» рассказала специалист отдела обратной связи Центра управления регионом Фатима Абракова. «Основная часть жалоб связана с тем, что вода в домах избербашцев отсутствует на протяжении долгого времени. Горожане также обращают внимание на проблемы с подвозом воды. Кроме того, в соцсетях фиксируются жалобы на несвоевременный вывоз мусора, отсутствие ремонта дорог и детских игровых площадок».

Глава города отметил, что всегда открыт для горожан. О своих проблемах и предложениях жители Избербаша могут сообщить через интернет-приемную на официальном сайте администрации города. К сожалению, в последнее время из-за пандемии прием граждан не проводится. Также каждую субботу мэр принимает участие в выездных мероприятиях, в ходе которых посещает проблемные места для своевременного разрешения жалоб населения.

Обсуждение проблемы нехватки питьевой воды и других наболевших вопросов продолжилось в конференц-зале администрации Избербаша с участием общественности города.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики и ЖКХ РД Мавлуд Мусаев рассказал о том, на какой стадии находится реализация пяти проектов, направленных на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения в Избербаше. Он сообщил, что для решения многолетней проблемы водоснабжения в бюджете республики на 2021-2023 гг. предусмотрены средства в рамках федерального проекта «Чистая вода» и Республиканской инвестиционной программы (РИП). В этом году будут начаты работы по замене наиболее аварийного участка водовода Каспийск-Избербаш с реконструкцией всасывающего узла на насосной станции первого подъема в Каспийске.

Проект «Реконструкция внутригородских водопроводных сетей (68 км)» в ближайшее время будет направлен на госэкспертизу.

Подготовительные работы по проектам «Строительство водовода Каспийск-Избербаш (22,5 км)» и очистным сооружениям по воде тоже завершаются. Их реализация предусмотрена со следующего года в рамках программы «Чистая вода».

Объект водоотведения «Строительство сбросного канализационного коллектора в г. Избербаше (4,1 км)» был исключен из РИП. Тем не менее, по информации проектной организации проектно-сметная документация почти завершена. Соответствующее предложение о повторном включении в РИП данного объекта подготовлено.