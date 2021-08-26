ЗАМАНА - Байрамбек Магомедов: «АПК Дагестана признана стабильной»

Байрамбек Магомедов: «АПК Дагестана признана стабильной»

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26 августа, 2021. Четверг 16:57

Главный редактор газеты «Рутульские новости» Байрамбек Магомедов высказался  о встрече Сергея Меликова и Дмитрия Патрушева.

Байрамбек Магомедов: «АПК Дагестана признана стабильной»
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«АПК Дагестана развивается стабильно, средства господдержки доведут до реального землевладельца.

Сегодняшняя встреча в Москве главы региона с министром СХ РФ говорит о том, что Сергей Меликов полностью владеет положением дел во всех сферах экономики РД.

И наравне с промышленным сектором, он стремиться уделить большее внимание сельскохозяйственному сектору экономики, так как Дагестан изначально является лидером в ее развития на российском уровне.

Имеются успехи, и они подтверждены в ходе встречи самим федеральным министром Патрушевым: ситуация в АПК Дагестана названа стабильной, индекс производства сельхозпродукции равняется среднероссийскому уровню.

И что обнадеживает более – особливо обсуждены вопросы доведения средств государственной поддержки непосредственно до реального землевладельца», – отметил эксперт.

 

 

 

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