Байрамбек Магомедов: «АПК Дагестана признана стабильной»

Главный редактор газеты «Рутульские новости» Байрамбек Магомедов высказался о встрече Сергея Меликова и Дмитрия Патрушева.

«АПК Дагестана развивается стабильно, средства господдержки доведут до реального землевладельца.

Сегодняшняя встреча в Москве главы региона с министром СХ РФ говорит о том, что Сергей Меликов полностью владеет положением дел во всех сферах экономики РД.

И наравне с промышленным сектором, он стремиться уделить большее внимание сельскохозяйственному сектору экономики, так как Дагестан изначально является лидером в ее развития на российском уровне.

Имеются успехи, и они подтверждены в ходе встречи самим федеральным министром Патрушевым: ситуация в АПК Дагестана названа стабильной, индекс производства сельхозпродукции равняется среднероссийскому уровню.

И что обнадеживает более – особливо обсуждены вопросы доведения средств государственной поддержки непосредственно до реального землевладельца», – отметил эксперт.