ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов проверил готовность двух новых детских садов Махачкалы к открытию

Абдулпатах Амирханов проверил готовность двух новых детских садов Махачкалы к открытию

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26 августа, 2021. Четверг 14:22
Абдулпатах Амирханов проверил готовность двух новых детских садов Махачкалы к открытию
  В среду, 25 августа, Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов проинспектировал готовность двух детских садов Махачкалы к открытию.
Абдулпатах Амирханов проверил готовность двух новых детских садов Махачкалы к открытию
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Современный детский сад на 200 мест в поселке Сулак и детсад на 200 мест (в том числе 80 – ясли) в микрорайоне ДОСААФ построены в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Ранее на объектах были выявлены некоторые нарушения, в ходе осмотра делегация проверила, все ли замечания были учтены, и насколько объекты готовы к приему детей.

В двухэтажных зданиях детских садов обустроены просторные спальни, игровые комнаты, пищеблоки, учебные и спортивные зоны, актовые залы. Благоустроены и дворовые территории – установлены скамейки и детские площадки.

Как пояснил мэр г.Махачкалы Салман Дадаев, к объектам подведена необходимая инфраструктура, в том числе обеспечено газо-, энерго-, водоснабжение. Установлены резервные источники электроснабжения.

Абдулпатах Амирханов поручил проверить качество питьевой воды, поставляемой на объекты, и, при необходимости, установить бактерицидное оборудование.

Премьер-министр побеседовал с руководством и работниками детских садов, поинтересовался их оценкой качества проведенных работ. По результатам осмотра было выявлено, что ряд замечаний еще не устранен, в частности, следует дозакупить некоторый инвентарь для производственных помещений, постельное белье, исправить нарушения, допущенные при установке дверей в нескольких помещениях, обеспечить засетчивание окон и дверей.

Председатель Правительства Дагестана в целом положительно оценил состояние объектов и поручил в оперативные сроки устранить имеющиеся недочеты для того, чтобы детские сады были полноценно готовы к приёму детей.

В ходе осмотра премьер-министра сопровождали заместитель Председателя Правительства РД Манвел Мажонц, замруководителя Администрации Главы и Правительства РД Арслан Сайпуллаев, министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов, начальник Управления Правительства РД по капитальному строительству Магомед Азизов, представители Управления Роспотребнадзора по РД, ГВСУ-4 и другие.

 

 

 

 

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