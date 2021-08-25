Изумруд Мугутдинова прокомментировала поручение Путина о выплатах пенсионерам

Разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей получат все пенсионеры страны: работающие и неработающие, военные пенсионеры и пенсионеры по линиям других ведомств. Об этом накануне заявил Владимир Путин.

«Сейчас в качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату 10 тысяч рублей пенсионерам и тем самым поддержать людей, которым сегодня непросто в психическом, материальном, житейском плане из-за нагрузки, связанной с эпидемией. У этой категории граждан было больше всего незапланированных расходов на лекарства, средства защиты. Инфляция вышла за целевые показатели. Мы должны это учитывать в реальной работе», - сказал глава государства.

Социальную помощь власти оказывают за счёт средств из дополнительных доходов, полученных благодаря ускоренному выходу экономики из пандемийного кризиса. В первую очередь финансовая помощь направляется тем, кто особенно нуждается в защите и поддержке, потому что социальная политика – приоритет государства.

Министр труда и социального развития Республики Дагестан Изумруд Мугутдинова считает очень своевременным поручение главы государства об оказании помощи одной из самых уязвимых категорий граждан.

«Финансовая поддержка пожилых граждан в непростой эпидемиологический период необходима, так как потребность оказания социально-бытовых и доврачебных услуг пенсионерам на дому с каждым днем растет. Это связано не только с необходимостью помочь в быту, но и с оказанием психологической помощи и материальной поддержки. Поскольку вероятность тяжелого течения заболевания коронавирусом у пожилых людей выше, чем у других, они больше других нуждаются во внимании. Та забота, которую проявляет руководство страны, поддержит пенсионеров в непростой период, связанный с эпидемией», - сказала руководитель ведомства.

По данным Отделения пенсионного фонда России по РД, на 1 августа 2021 года в регионе проживают 673122 пенсионера, из которых 124964 всё еще работают.

В общей сложности на дополнительные выплаты, озвученные президентом, выделят 500 млрд рублей из дополнительных доходов государства.