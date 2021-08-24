ЗАМАНА - Состоялось торжественное открытие профильной смены по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников

Состоялось торжественное открытие профильной смены по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников

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24 августа, 2021. Вторник 14:56
Состоялось торжественное открытие профильной смены по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников

Профильная смена по подготовке к участию во Всероссийской олимпиаде школьников проходит с 18 по 29 августа 2021 года на базе Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра круглогодичного действия «Солнечный берег». 

Торжественное открытие смены с участием врио министра образования и науки РД Яхья Бучаева и представителей заочной физико-технической школы МФТИ г. Москвы Анны Габдурафиковой, Ольги Старостенко и Азима Нухова состоялось накануне.

  В своем обращении к школьникам Яхья Гамидович  рассказал о важности участия дагестанских школьников во Всероссийской олимпиаде школьников: «ВСОШ – это  старейшая и самая престижная олимпиада в стране. Став ее призерами или победителями, вы сможете  поступить в профильные вузы без экзаменов. Это отличная возможность, которую вам нельзя упускать». 

Участников смены поприветствовала и.о. директора Малой академии наук РД Аймесей Дибирова. Она пожелала ребятам успешно пройти все испытания Всероссийской олимпиады школьников, отметив, что Малая академия наук РД будет оказывать поддержку ребятам в подготовке к самому масштабному мероприятию для школьников. 

Отметим, что в смене принимают участие школьники 7-10 классов, показавшие особые успехи в изучении предметов и активно принимавшие участие в олимпиадах, научных конференциях, творческих конкурсах, играющих заметную роль в жизни республики. 

Смена проводится Малой академией наук Минобрнауки РД и Республиканским центром по выявлению и развитию талантов обучающихся ГАОУ ВО «ДГУНХ» в соответствии с подпрограммой «Будущее республики    – одаренные дети» государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан».

Состоялось торжественное открытие профильной смены по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников
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