Августовское совещание работников образования прошло в режиме видеоконференции

Традиционное республиканское совещание работников учреждений образования с участием врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова прошло 20 августа в режиме ВКС. Главными темами для обсуждения стали итоги прошедшего года, готовность к новому учебному году, тенденции развития образования в республике и роль педагога в обществе. Врио Главы Дагестана Сергей Меликов, предваряя заседание, отметил, что проведение августовского совещания в заочном формате – вынужденная мера в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе. «Качественное эффективное образование – это инвестиции в будущее развитие республики, всей России. Понимая это, руководство страны, республики направляет значительные средства на строительство новых школ и детских садов, модернизацию инфраструктуры, создание новых мест дополнительного образования детей, оплату труда педагогов», – сказал Сергей Меликов, сообщив, что на реализацию мероприятий в сфере образования за последние два года привлечены только из федерального бюджета более 16 млрд рублей. По мнению главы региона, повышение качества образования напрямую зависит от отношения к деятельности самого преподавателя. «Считаю, что нам, всему обществу, необходимо сделать все возможное, чтобы вернуть высокий статус учителя в обществе», – сказал руководитель субъекта, отметив, что немаловажное значение в этом имеет материальная составляющая. «В июле текущего года постановлением Правительства республики принято решение о повышении оклада работников образования. В среднем – нескольким более чем на 20%. Понятно, что это деньги в абсолютных значениях пока небольшие (2-4 тыс. рублей), но мы не намерены на этом останавливаться», – сообщил Меликов. Также глава республики отметил, что ситуация с низким размером зарплаты учителей является основным фактором возникновения дефицита кадров в образовательных учреждениях, в первую очередь, в сельских школах. И призвал глав муниципальных районов создать дополнительные стимулы для привлечения на работу в образовательные учреждения молодых кадров. Также врио Главы РД затронул проблему материально-технического состояния учреждений и их дефицит. «Свыше 200 школ в республике располагаются в ветхих и аварийных зданиях, где проходит обучение около 9% учеников, 28 школ работают в 3 смены», – сообщил руководитель региона. По словам Меликова, на следующий год в планах начать строительство около 100 образовательных учреждений, и все эти объекты должны заполняться квалифицированными специалистами. «Поэтому говоря о задачах образования на следующий год, мы в том числе должны включить и эти вопросы, по которым отдельно проведем совещание и отдельно будем принимать по каждому объекту решение», – отметил глава субъекта. До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 16 школ и 57 детских садов, яслей. В сотнях образовательных учреждений проходит капитальный ремонт. Говоря о цифровой среде, Сергей Меликов сообщил, что сегодня в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в 102 школах республики уже созданы условия для внедрения цифровой образовательной среды, а в 2022 году запланировано оснащение оборудованием еще 145 школ. В связи с этим глава региона отметил, что немаловажное значение имеет и подготовка высококвалифицированных педагогических кадров, обладающих в том числе компетенциями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Дистанционное обучение, по словам врио Главы РД, ни в коем случае не должно заменять традиционную форму обучения, когда учитель лицом к лицу с учениками не только обучает их, но и воспитывает, приобщает их к культурным, традиционным духовно-нравственным ценностям нашего общества. При этом делать это надо в доступной для детей форме, где-то через усиление внеурочной работы, где-то в рамках дополнительного образования, где-то через спорт, считает Меликов. Отдельно глава субъекта остановился на вопросе физической подготовки молодого поколения: «У нас сегодня принято решение о создании Школьной футбольной лиги. Это очень важно. Мы гордимся нашими борцами, боксерами, представителями других видов спорта, но детям, школам нужен массовый спорт. Таким может стать футбол. Эту программу мы сейчас вводим повсеместно». По словам Меликова, благодаря министру спорта и министру образования региона в ближайшее время разрабатывается программа «Футбол в школе». Кроме того, для занятия физкультурой и спортом в сельской местности только в этом году в 65 школах устанавливаются спортивные воркаут-площадки, футбольные мини-поля, ремонтируется 15 спортивных залов. Было отмечено, что одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является развитие гражданского и патриотического воспитания. Было отмечено, что одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является развитие гражданского и патриотического воспитания. «Для нас очень важно формирование у молодого человека чувства патриотизма, гордости за свою Родину, активной гражданской позиции и готовности к служению Отечеству. С 1 января текущего года в России в рамках нацпроекта «Образование» стартовал новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В республике эта работа достаточно активно идет, в ней задействованы уже десятки тысяч детей и подростков», – сообщил Меликов. Руководитель Дагестана отметил, что образование – это не та сфера, где можно ожидать коренных изменений за год-два. «Мы нацелены на планомерную системную работу. Но определенные показатели уже сегодня вселяют в нас определенный оптимизм. Например, в 2021 году вырос средний балл почти по всем предметам (кроме математики и химии). Число высокобалльных работ среди выпускников (80 и более баллов) по такому важному предмету как русский язык выросло более чем на 18%. Нам необходимо такие позитивные изменения закрепить в качестве долгосрочных тенденций», – сказал глава региона, добавив, что в этих целях совершенствуется система стимулов для учащихся на достижение как собственных, так общественно значимых целей, на качественную учебу. Сергей Меликов напомнил о том, что в этом году руководство региона приняло решение о премировании победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и их тренеров, а также выпускников-стобалльников денежными премиями в 100 тыс. рублей. «Надеемся, что это мера станет сигналом не только для школьников, но и для учителей, потому что возможно мы будем расширять эту форму материального стимулирования», – подчеркнул глава. В завершение Сергей Меликов поблагодарил все педагогическое сообщество Дагестана за доблестный труд, за самоотдачу, подвижническое отношение к профессии. «Убежден, создать современную систему образования, которая позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие республики, мы сможем только вместе, объединив усилия», – сказал глава республики. Врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев поздравил всех с наступающим учебным годом и подчеркнул, что министерство приложит все усилия для повышения качества образования в Республике – «Наша управленческая команда прилагает и будет прилагать все усилия, чтобы 2021/2022 учебный год стал для всех нас стартовой позицией для качественного продвижения вперед в развитии системы образования в Республике Дагестан». Доклад министра был посвящен роли системы образования в формировании личностных компетенций современной молодёжи: «В первую очередь вызывают серьезную озабоченность условия, в которых функционируют наши образовательные организации: высокая степень износа зданий и инфраструктуры, перегруженность, слабое материально-техническое обеспечение. Актуален вопрос низкого охвата детей дошкольным образованием. В рамках федеральных и республиканских программ до 2023 года на территории республики запланировано строительство 82 школ на 29 438 мест, 84 детских садов на 11 857 мест». Министр говорил и о необходимости кардинальных изменений в сфере образования – «В настоящее время требуется значительно более тонкая настройка реформ, которые должны быть осуществлены уже сейчас, закладывая потенциал развития системы образования до 2030 года. Основным требованием к реформам должна стать их жизнеспособность, снижение рисков негативных последствий, поскольку изменения в системе образования затрагивают интересы всех слоев нашего общества». Он также затронул проблемы износа зданий и нехватки мест в школах и детских садах: «В этой связи в первую очередь вызывает серьезную озабоченность условия, в которых функционируют наши образовательные организации: высокая степень износа зданий и инфраструктуры, перегруженность, слабое материально-техническое обеспечение. По-прежнему, актуален вопрос низкого охвата детей дошкольным образованием. Следует отметить, что в рамках федеральных и республиканских программ до 2023 года на территории республики запланировано строительство 82 школ на 29 438 мест, 84 детских садов на 11 857 мест. Из них до конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 44 школы на 17 263 ученических места и 70 детских садов на 10199 мест, в том числе уже 1 сентября текущего года планируется открыть 20 объектов образования, из них 13 детских садов на 1289 мест и 7 школ на 2440 ученических мест. Кроме того, в июне-июле 2021 года Министерством образования и науки Республики Дагестан во взаимодействии с органами местного самоуправления направлены заявки в Минпросвещения России на строительство 24 школ с целью получения субсидии в рамках государственной программы «Развитие образования». Наши заявки уже получили одобрение, и в настоящее время идет процесс заключения соответствующих соглашений, – заявил Яхья Бучаев. Вопрос охвата дошкольным образованием детей в настоящее время продолжает оставаться открытым и острым, учитывая его показатель в 26,06 %. Более чем в 600 населенных пунктах республики вообще отсутствуют дошкольные образовательные организации. Более 300 тысяч детей (из них в возрасте от 3 до 7 лет – более 200 тыс.) проживают в этих населенных пунктах и не имеют возможности записаться в очередь». Все наши усилия должны быть направлены на достижение единственной цели – повышения качества образования, как единого целенаправленного образовательного процесса воспитания и обучения. Реализация проекта «500+» позволила нам выявить ряд проблем, существующих в системе общего образования республики: – некомпетентность назначаемых руководителей образовательных организаций; – отсутствие навыков инновационной деятельности у педагогов; – отсутствие должной внутренней системы оценки качества в школе; – неразвитость системы оценки качества образования на муниципальном уровне; – низкий уровень технического оснащения школ и как следствие – отсутствие мотивации у обучающихся Большое внимание министр уделил организации горячего питания в школах: «По состоянию на 1 сентября 2020 г. только в 795 школах имелись условия для организации горячего питания, соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. В 604 школах, по сведениям Управления Роспотребнадзора по РД, отсутствовали надлежащие условия». И дополнительному образованию, и летнему отдыху детей: «В 2021 году в летний период всеми формами отдыха и оздоровления были охвачены более 19 тыс. детей (19745) и подростков в 23 загородных оздоровительных учреждениях (10185) и 55 лагерях дневного пребывания (9560) (в 2019 году – более 16 тыс. детей и подростков)». Министерство готово к сотрудничеству, и, полагаю, в ближайшее время совместно с Советом ректоров вузов республики приступим к разработке и реализации Концепции развития образования в Республике Дагестан. С вопросами воспитания в современной сфере образования выступила директор Республиканского центра образования, президент Ассоциации педагогов РД Анжела Байрамбекова. «Проведенный нами анализ состояния воспитания в школах Дагестана показал наличие здесь серьезных проблем. Во-первых, это проблема имитации воспитания – его подмена или массовыми мероприятиями в свободное от уроков время, или профилактическими беседами с детьми по тому или иному поводу. В первом случае педагог выступает скорее массовиком-затейником, во втором – лектором. И в том, и в другом случае ребенок занимает пассивную позицию во взаимодействии со взрослыми, что в воспитании недопустимо. Во-вторых, это проблема бюрократизации воспитания. Речь идет об излишне большом объеме, количестве, а также неуместном наукообразии и формальности разрабатываемых школой документов – и это при нехватке у школ времени на реальную работу с детьми», – отметила Анжела Байрамбекова. Врио ректора ДГПУ Нариман Асваров отметил роль педагогического образования в формировании человеческого капитала, а о духовно-нравственном воспитании в рамках образовательного пространства школы рассказал учитель обществознания в Гимназии культуры и мира г. Дербента, учитель года 2021 Гаджимирза Марданов. Повышение качества как основной приоритет развития образования в Республике Дагестан – тема доклада и.о. ректора ДИРО Гульнары Ахмедовой. В этом учебном году в число школ с низкими образовательными результатами вошло 474 школы из 50 муниципалитетов, что составляет 33% от общего количества школ в республики, в каждом третьем из них 50% школ с низкими образовательными результатами. 155 ШНОР стали участницами федерального проекта адресной методической помощи «500+». Комплексный анализ данных этих школ выявил их рисковые профили. Количество рисков, имеющих высокую значимость и требующих немедленного принятия решений, варьируется от 0 до 8, причем в более чем 70 % школ –участниц проекта рисков 3 и выше. «Для совершенствования профессионального уровня педагогических работников мы должны изменить подходы к системе дополнительного профессионального образования, отойти от формального повышения квалификации педагога один раз в три года, восполнить пробелы в навыках и умениях учителей и руководителей ОО, объективно образующиеся в результате постоянного изменения технологий, профессиональных методов и методик, нормативно-правовой базы», – отметила Гульнара Ахмедова. О Всероссийском экспертном педагогическом Совете и об итогах его работы рассказала член Совета Саида Магомедова. Она выдвинула предложения по оплате труда педагога: доплату за стаж работы – фиксированную сумму и ее ежегодную индексацию, введение повышенного норматива оплаты труда педагогам, работающим в 9, 10, 11-х классах, сделать нижней границей оплаты труда за ставку в 18 часов не ниже двух МРОТ по экономике региона и выделить стимулирующие выплаты за критерий «результаты работы (достижения обучающихся)». Заместитель директора департамента инновационных и цифровых продуктов, «Образовательные технологии. Про» группы компаний «Просвещение» Юлия Захир и заместитель генерального директора АНОО «Дом Знаний», кандидат биологических наук, профессор Российской Академии Естествознания Эльвира Сайпуева рассказали о цифровой трансформации образования и воспитании в эпоху цифры. Эльвира Сайпуева отметила, что в эпоху четвертой промышленной революции формация образовательных организаций меняется со «школы для всех» в «школу для каждого». Цифровизация, сетевое взаимодействие, гибридный формат обучения, геймификация, обучение всю жизнь (Lifelong Learning), STEAM-образование, виртуальная и дополненная реальности (VR@AR), MOOC, мобильное и смешанное обучение становятся не просто словами, а явлениями, которые начинают входить в образовательную действительность. «Примером использования цифровых технологий может служить социологическое исследование, созданное в поисковой системе Google с использованием онлайн-инструмента Google Forms. С помощью сгенерированной ссылки опросник распространялся по профессиональным социальным сетям и мессенджерам. Охват в 6 135 человек удалось достичь в течении 2 дней! Бояться современных цифровых технологий не стоит, нужно суметь грамотно использовать данный ресурс в образовательных целях. Педагогам необходимо научиться разговаривать с детьми поколения Z на их языке», – добавила Эльвира Сайпуева. Впервые Августовское совещание пройдет в два дня. Завтра участники распределятся по шести секциям и обсудят наиболее острые проблемы на каждом уровне образования.