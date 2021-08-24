Дагестанские школы могут поменять стандарт по инициативе Шмелёвой

В минувшее воскресенье Владимир Путин встретился с представителями партии «Единая Россия». Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва на встрече предложила разработать новый стандарт общеобразовательных школ, распространив успешные практики проекта Народного фронта «Школы большой страны». Нужно отметить, Елена Шмелёва первая открыто указала на системные проблемы российского образования. Её замечания более, чем обоснованы, и что самое важное, - каждой проблеме Шмелёва находит современные пути решения, которые повысят качество образования путём усовершенствования процесса обучения. По её наблюдениям, новый стандарт должен учитывать современные требования образования и условий для развития детей, в том числе доступности инклюзивной среды. «Школы должны стать новыми по своему содержанию, по тем пространствам, которые созданы для развития детей. Мы предлагаем разработать стандарт новой школы, можем расширить успешный проект Общероссийского народного фронта – расширить стандарт «Школ большой страны», в котором учтены требования современных образовательных программ и доступной инклюзивной среды как внутри школы, так и снаружи. Важно привлечь для разработки такого стандарта и самих школьников, и родителей, и педагогов», - сказала Шмелёва. Президент страны поддержал предложения Шмелевой и обратил внимание на практический опыт «Сириуса», который непосредственно связан со всей школьной системой России. «Надеюсь, что Ваши идеи будут реализованы, всячески их поддерживаю и рассчитываю, что будущий парламент соответствующим образом отреагирует, чтобы подтвердить все эти запланированные расходы, а если нужно – увеличить их по тем направлениям, о которых Вы сказали», - сказал глава государства. Врио министра цифрового развития Республики Дагестан Тамерлан Буганов прокомментировал инициативу Елены Шмелевой, отметив важность цифровой трансформации современного образования и роли интерактивных ресурсов в школах. «Мы живем в такое время, когда цифровизация проникает во все отрасли, облегчая и ускоряя многие рутинные процессы. Невозможно себе представить внедрение инноваций без оптимизации текущей деятельности. Технологии, разрабатываемые сегодня на основе искусственного интеллекта, преследуют цель - расширять человеческие возможности, а не заменить людей. Вместе с тем, важно оснащение школ современным оборудованием с точки зрения доступности информационных ресурсов и цифровых сервисов для педагогов и учеников», - подчеркнул Буганов. Тем временем, для совершенствования условий получения качественного образования в сельских школах и малых городах Дагестана в рамках регионального проекта «Современная школа» будут созданы 170 современных образовательных Центров «Точка роста», в которых будут внедрены обновленные программы основного и дополнительного образования. По итогам двух лет реализации проекта в 42 районах созданы и функционируют 210 Центров, более 1 тысячи педагогов обучены новым компетенциям. Кроме того, в 2021 году меняется концепция дальнейшего создания «Кванториумов» в Дагестане. «Теперь технопарки будут создаваться при школах и использоваться при реализации основных образовательных программ естественнонаучного (физика, химия и биология) и технологического циклов (IT-технологии, робототехника, информатика). Первый такой «Кванториум» будет создан в городе Махачкале при СОШ № 61», - сообщили в пресс-службе Минобрнауки РД.