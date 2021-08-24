Школьные перемены - что ждёт дагестанских учеников?

Автор Диляра

Школьников и их родителей в новом учебном году ждут нововведения, об этом сообщил врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев в рамках радиопрограммы «ЦУР на неделе». Руководитель ведомства отметил, что в новом учебном году изменений будет достаточно: «Начнём с того, что у нас в этом году для школьников 11 класса уже вступает в силу федеральный государственный образовательный стандарт. Остаётся актуальной задача стопроцентной доступности профильности образования в старшей школе. Все учащиеся десятых классов должны иметь возможность выбрать один из пяти профилей и в соответствии с ним продолжать обучение, которое предусматривает освоение около четырёх предметов на углубленном уровне в соответствии с выбранной профилизацией». Изменения коснутся и учеников девятого класса, которым предстоит сдача государственной итоговой аттестации. По словам врио министра образования и науки РД, чтобы сделать процесс сдачи ОГЭ честным и справедливым, будет развернута региональная система наблюдения, в рамках которой запись видеонаблюдения будет поступать на специальный сервер. Также, за проведением экзамена будут наблюдать местные волонтёры. По результатам проведенной оценки регионов России по качеству образования, который представила федеральная служба по надзору в сфере образования, Дагестан оказался на предпоследней позиции. Яхья Бучаев отметил, что одним из серьезных показателей влияющий на данный рейтинг, является дисбаланс между качеством образования, который республика демонстрирует по результатам ОГЭ и ВПР и результатам ЕГЭ, являющиеся на сегодняшний день более прозрачными и регламентированными. По словам министра, переломить ситуацию удастся, добившись справедливого оценивания экзаменов девятиклассников в 2021-2022 учебном году. Кроме того, по словам руководителя ведомства, с 1 сентября по всей стране внедряется программа воспитания, рамки которой определяются на федеральном уровне. Примерная программа воспитания, разработанная министерством просвещения РФ, должна быть включена в образовательную программу дагестанских образовательных учреждений. «Раньше мы говорили о воспитании, как о неотъемлемой части образовательного процесса, но такой регламентации воспитательного процесса не было», — сказал Яхья Бучаев. Отметим, что в этом году, в школах республики будут обучаться 380 тысяч школьников, среди них 47 тысяч пойдут в первый класс. В настоящее время, по данным ведомства, ведётся подготовка учреждений к приему детей с учетом требований санитарного законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).