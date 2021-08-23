Более 40 сирот и остронуждающихся детей Гунибского района получили помощь в рамках акции «Собери ребёнка в школу»

Более 40 сирот и остронуждающихся детей Гунибского района получили портфели, комплекты школьных принадлежностей и сертификаты на одежду в рамках акции «Собери ребёнка в школу».

На сей раз ответственность за подготовку детей к школе взял на себя благотворительный фонд «Азим» с помощью компаний «Зелёное яблоко» и «Перец».

Хороший обед и музыкальную программу для детей подготовила Администрация района.

Подарки школьникам Гунибского района вручали врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев и руководитель благотворительного фонда «Азим» Абдулхалим Мачаев.

Яхья Бучаев поздравил детей с наступающим учебным годом и взял с них обещание хорошо учится:

«Ваша будущая жизнь зависит полностью от наших с вами стараний. Как бы тяжело вашим семьям не было сейчас, вы можете эту ситуацию исправить, если будете стараться, учиться, станете хорошими специалистами, сделаете из себя грамотных, компетентных людей, которые могли бы дальше содержать себя и свои семьи».

Он также выразил благодарность благотворительному фонду «Азим», Абдулхакиму Мачаеву и меценатам, благодаря которым удалось провести это мероприятие.

«Я уверен, что через некоторое время мы услышим имена многих из тех, кому сегодня была оказана помощь. Фонд «Азим» сегодня проводит акцию благодаря таким бизнесменам как Зиявудин Абдурахманов, Идрис Шахназаров, а также благодаря компаниям «Перец» и «Зелёное яблоко», — отметил Абдулхаким Абдулазизович.

Акция «Собери ребенка в школу» организована Всероссийским общественным движением «Матери России» РД при поддержке Министерства образования и науки республики РД.

Одним из тех, кто получил помощь в рамках акции был 16-летний Камалудин и 12 летняя Айша. Большую часть времени Камалудин проводит в постели, поэтому на дистанционном обучении.

У него остеомиелит, обнаружили болезнь после первого класса, когда мальчик упал и получил несколько переломов. Мама Камалудина Заира работает санитаркой в больнице, но этой зарплаты еле хватает на продукты. Отца у него нет.

В ближайшее время Камалудину необходима очередная дорогостоящая операция, но денег у семьи нет, Заира расплачивается с кредитами, взятыми на две предыдущие операции сыну.

Несмотря на все невзгоды, Камалудин усердный ученик, ОГЭ сдал на высокие баллы, с профессией он пока не определился, но уже думает, как помочь маме. Яхья Бучаев поделился с ним своими секретами хорошей учёбы и выбора будущей профессии и вручил несколько комплектов одежды и школьные принадлежности.

«Пусть вас бережёт Всевышний. Мы с моим сыном очень рады вашей помощи. Огромное вам спасибо!», - поблагодарила гостей Заира.