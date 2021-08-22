Открыт приём конкурсных проектов на присуждение грантов Главы РД

Министерство образования и науки Республики Дагестан принимает конкурсные проекты на присуждение грантов Главы Республики Дагестан в области образования и науки в 2021 году. В области образования заявки принимаются по номинациям: на поддержку педагогических работников образовательных учреждений, внедряющих инновационные технологии; на поддержку проектов по наставничеству и трудовому воспитанию подрастающего поколения; на поддержку педагогических проектов образовательных организаций, внедряющих цифровые образовательные технологии; на развитие интеллектуального потенциала обучающихся в образовательных учреждениях; на осуществление издательских проектов в области образования; на поддержку учреждений образования, развивающих традиционные народные промыслы. В области науки, техники и инноваций заявки принимаются по номинациям: на выполнение инициативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники; на выполнение инициативных исследований в области гуманитарных наук; на финансирование инновационной деятельности; на осуществление издательских проектов в области науки. Документы на конкурс представляются заявителем в электронной форме через портал «Мой Дагестан» https://mydagestan.e-dag.ru/ до 15 сентября 2021 года включительно. Дополнительно, заявку необходимо представить как в бумажном виде, так и на электронном носителе по адресу: 367001, г. Махачкала, ул. Даниялова, 32, Министерство образования и науки Республики Дагестан, (каб. № 27), контактный телефон: (8722) 67-84-71(Юнусова К.А.) до 20 сентября 2021 года с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Квалификация и опыт руководителя проекта должны соответствовать его деятельности. Мотивы отклонения заявок авторам не сообщаются. Материалы заявок не возвращаются. Соискателями могут выступать физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Дагестан. Каждый соискатель, индивидуально либо в составе творческого или научного коллектива, имеет право представить на ежегодный конкурс только одну заявку. Условия финансирования сообщаются руководителям проектов после публикации распоряжения Главы Республики Дагестан о присуждении грантов. Подробная информация – на сайтах Правительства Республики Дагестан: www.e-dag.ru, Министерства образования и науки Республики Дагестан: www.dagminobr.ru и на портале «Мой Дагестан» (https://mydagestan.e-dag.ru/).