ЗАМАНА - Манвел Мажонц с рабочим визитом посетил Карабудахкентский район

Манвел Мажонц с рабочим визитом посетил Карабудахкентский район

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22 августа, 2021. Воскресенье 15:31
Манвел Мажонц с рабочим визитом посетил Карабудахкентский район
Заместитель Председателя Правительства РД Манвел Мажонц 20 августа совершил рабочую поездку в Карабудахкентский район, где провел выездное совещание по вопросам энергоснабжения района и хода строительства социальных объектов. В рабочей поездке заместителя Председателя правительства сопровождали глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев, замминистра энергетики и ЖКХ РД Теймур Салаватов, заместитель начальника Управления Правительства РД по капитальному строительству Айдемир Исмаилов, представители ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ПАО «Россети Северный Кавказ»-Дагэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». В ходе визита делегация посетила тепличные хозяйства села Уллубийаул и территорию строящегося нового детского сада на 250 мест в селе Карабудахкент. Поездка завершилась совещанием в администрации муниципалитета, где были подведены итоги, обозначены основные задачи электрификации и газификации Карабудахкентского района. Глава района Махмуд Амиралиев попросил руководство республики, а также представителей газовых и энергокомпаний принять меры по улучшению газо- и электроснабжения жителей района.
Манвел Мажонц с рабочим визитом посетил Карабудахкентский район
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