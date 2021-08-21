Мелиоративный комплекс - одно из приоритетных направлений в развитии АПК Дагестана — Абдулмуслим Абдулмуслимов

Развитие мелиоративного комплекса - одно из приоритетных направлений в развитии всего агропромышленного комплекса Республики Дагестан. О том, какая работа проводится в этом направлении, и что еще необходимо сделать, рассказал заместитель Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он отметил, что руководство Республики Дагестан уделяет большое внимание развитию мелиоративного комплекса. Данная тема была поднята в ходе Дней Дагестана в Совете Федерации в марте этого года, вопрос включен в один из пунктов итогового постановления верхней палаты парламента. Кроме того, этого вопрос был затронут и в ходе встречи Президента РФ Владимира Путина с Врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым 19 августа. «Наряду с другими проблемами, решение которых приведет к развитию нашей республики, Сергей Алимович назвал и проблему мелиорации земель. Владимиром Владимировичем Путиным этот вопрос был поддержан и даны соответствующие поручения федеральным органам исполнительной власти, прежде всего, Министерству сельского хозяйства РФ», - сказал Абдулмуслимов. Говоря непосредственно о проблеме, вице-премьер напомнил, что территория Республики Дагестан является южной, засушливой зоной: «Порядка 70% всей сельскохозяйственной продукции в республике выращивается на мелиорируемых землях. 10% всего мелиоративного комплекса Российской Федерации занимает Республика Дагестан, а также более 30% всех мелиорируемых земель сельхозназначения СКФО тоже находятся у нас. У нас 7 природно-климатических зон, более 4 тысяч больших и малых рек. Вместе с тем, есть большие проблемы с водообеспечиваемостью мелиорируемых земель. Это вызвано тем, что вся мелиоративная сеть, которая была построена в 70-е, 80-е годы прошлого столетия, пришла в негодность. Многие внутрихозяйственные и межхозяйственные каналы заилены, гидротехнические сооружения пришли в негодность или работают на износ. Дноуглубительные и руслорасширительные работы практически во всех межхозяйственных каналах не проводились, за исключением последнего десятилетия», - разъяснил курирующий сферу АПК вице-премьер. В целом, отметил Абдулмуслимов, в Республике Дагестан мелиорация развивается по двум направлениям. Первое – это гидромелиорация, над которой ведет работу ФГБУ «Минмелиоводхоз РД». «На их балансе находятся все гидротехнические сооружения, крупные носители сельскохозяйственной воды, подача воды во внутрихозяйственные каналы осуществляется через эту организацию. Дальнейшая работа по мелиорации по внутрихозяйственным каналам проводится через Минсельхозпрод РД. Соответствующие субсидии наши сельхозтоваропроизводители получают через министерство. Параллельно в связи с тем, что у нас имеется проблема опустынивания земель, проводится работа по фитомелиорации. Следует отметить, что за последние 4 года нам удалось ввести в строй 14 тысяч гектаров земель, которые практически превращались в пески, на них были произведены фитомелиоративные работы. На этих землях были посеяны культуры, которые приостанавливали процесс хождения песков, - это терескен и джузгун. Совсем недавно комиссия специалистов проводила проверку по результатам проведенных работ. Некоторые специалисты отметили, что корни джузгуна уходят в глубину до 30 метров, что не позволит ветровой эрозии и хождению песков навредить им. В этом году эту работу запланировано произвести на площади 4725 гектаров в Северной зоне, в Ногайских степях. Там есть земли, которые административно подчиняются муниципалитету - Ногайскому району, другая часть относится к землям отгонного животноводства, здесь в зимнее время находится наше овцепоголовье. Земель, на которых нужно проводить такую работу, в Дагестане более 140 тысяч га», - рассказал вице-премьер, добавив, что усугубляет ситуацию с опустыниванием земель увеличение климатический фактор, силы ветров. В республике предстоит выполнить еще больший объем работ, несмотря на то, что уже сделано многое. Затрудняло ситуацию, по словам вице-премьера, отсутствие соответствующего финансирования. В планах — активизировать все работы, связанные с мелиорацией. Поддержку республике оказывает федеральный центр. «Мы получили поддержку наших предложений в Совете Федерации. В городе Волгоград создан центр фитомелиорации, который будет заниматься наукой. Непосредственно работы по фитомелиорации будут проводиться через Минсельхозпрод РД, другая часть - через Департамент мелиорации Минсельхоза РФ. Кроме того, было принято решение о создании в Калмыкии Центра по борьбе с опустыниванием территорий. Актуальность развития мелиоративного комплекса подтверждается и урожаем. К примеру, в прошлом году мы собрали 208 тысяч тонн винограда и 111 тысяч тонн риса. Большая доля этого урожая получена благодаря мелиорации. Если бы не были проведены мелиоративные работы, не обеспечена своевременная подача воды, не соблюдены все агротехнические условия возделывания, мы бы таких урожаев не ждали. Кроме того, в Дагестане 45 тысяч га рисовых чеков, которые подвязаны под мелиорацию. В ближайшие годы мы планируем ввести в оборот порядка 15 -17 тыс. га. С учетом соблюдения всех приемов агротехники и возделывания, в ближайшие 5 — 6 лет мы планируем достичь урожая 190 тысяч тонн риса. У нас работают 3 перерабатывающих предприятия, сегодня порядка 50-60% всего риса, производимого в регионе, перерабатывается на месте», - заключил Абдулмуслимов, напомнив, что рис — экспортоориентированная продукция, поставляемая в Азербайджан, страны Средней Азии.