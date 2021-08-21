В Дагестане в этом году планируют собрать 200 тыс. тонн винограда

В пятницу, 20 августа, в администрации Дербентского района состоялось выездное совещание по вопросу уборки и организации переработки винограда урожая 2021 года под руководством заместителя Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова. Участие в нем приняли руководство Минсельхозпрода РД, Дербентского, Табасаранского, Хивского, Сулейман-Стальского, Магарамкентского, Каякентского, Карабудахкентского районов, депутаты, а также владельцы агроферм, КФХ,винодельческих компаний. Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил хорошую работу виноградарей республики, а также сообщил о востребованности и быстром развитии столовых сортов на рынке. За прошлый год было собрано рекордное количество урожая в объеме 211 тысяч тонн. Было отмечено, что весной текущего года в Дагестане закладка виноградников проведена на площади 503 га. Лидерами по весенней закладке в текущем году стали хозяйства Дербентского района: ООО «Дербент Агро», АО «Им. Н. Алиева» , МУП «Агрофирма «Татляр». На начало года общая площадь виноградников в РД составила 26,3 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте - 21,2 тыс. га. В 2020 году при средней урожайности 98,5 ц/га, виноградарями республики собран урожай 208,9 тыс. тонн. Из общего объема собранного винограда на переработку направлено порядка 145,5 тыс. тонн (70 %), а объем реализации винограда в свежем виде составил 63,4 тыс. тонн. Как сообщил зампред правительства РД, по прогнозам, в текущем году валовой сбор винограда ожидается на уровне 200 тыс. тонн, из которых на переработку будет направлено более 150 тыс. тонн. «Мы планируем поднять в республике вопросы горно – долинного садоводства и виноградарства. Вы знаете, что столовые сорта винограда во многих наших предгорных и горных зонах (горно – долинное виноградарство) развивались и были достаточно востребованы на рынке. Чтобы вплотную заняться этим вопросом, мы должны войти в новую государственную программу эффективного введения в оборот земель сельхозназначения с мелиорацией. Республике Дагестан на эти цели выделены средства», - сказал вице-премьер. Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал глав муниципальных образований ввести в оборот земли, не находящиеся в сельскохозяйственном обороте, в том числе земли личных подсобных хозяйств, присельских населенных пунктов, а также обеспечить полную инвентаризацию и введение в реестр этих земель. «Дагестан – это агропромышленная и сельскохозяйственная республика. На сегодняшний день АПК занимает 21% валового регионального продукта, а развитие мелиорации без АПК, это, говоря другими словами, «деньги, закопанные в землю». Поэтому мы должны использовать ту возможность, которую нам предоставило наше государство», - в завершении доклада отметил зампред Правительства. О проблемах виноградарей рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарипов Шарип. Он отметил, что на данный момент «самой больной» темой для виноградарей является цена: «Затраты на удобрения выросли на 30%, а цена за 1 килограмм технического винограда за последние четыре года находилась на отметке от 16 до 18 рублей. Виноградарям было предложено установить фиксированную цену в 28 рублей, что помогло бы производителям выгоднее реализовывать виноград внутри республики. Кроме того, эта цена приемлема для винзаводов». В ходе дискуссии представители винодельческих предприятий заявили, что готовы осуществлять закупки. Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов, в свою очередь, отметил необходимость совершенствования механизмов поддержки производителей и переработчиков винограда. «В первую очередь мы должны на уровне федеральной господдержки совершенствовать механизм с установлением минимальных цен на коньяк, а также решить вопрос налоговых вычетов, дабы условия для производителей коньяка, шампанского и вина были равны. Поэтому мы постараемся найти точки соприкосновения, чтобы и производители, и переработчики, не пострадали». Было отмечено, что в 2020 году начата работа по привлечению в отрасль виноградарства средств налогового вычета, получаемых предприятиями-производителями коньячной продукции, осуществляющими производство коньячной продукции по технологии «полного цикла». В прошлом году такими предприятиями стали АО «Дербентский коньячный комбинат» и АО «Кизлярский коньячный завод». О достигнутых результатах и актуальных проблемах уборки и переработки в ходе совещания рассказали виноградари и руководители винодельческих предприятий. В этот же день Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил виноградники в селении Деличобан Дербентского района, расположившиеся на 100 гектарах земли. Раньше на этой территории было болото, теперь здесь расположились обширные и ухоженные виноградные плантации, принадлежащие генеральному директору агрохолдинга «Татляр» Яхье Гаджиеву. Вице-премьер пообщался со сборщиками винограда, которые рассказали о комфортных условиях труда, а также отметили достойную заработную плату. Они съезжаются сюда со всех районов республики для сезонных работ. Это позволяет им иметь дополнительный заработок в период отсутствия работы в родных районах. «Татляр» выращивает около 10 сортов белого и черного винограда, среди которых: Ркацители, Флора, Молдова, столовый сорт винограда Августин, Агадаи и другие.