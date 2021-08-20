Сегодня, 19 августа, под руководством временно исполняющего обязанности Председателя Правительства РД Батыра Эмеева прошло заседание кабинета министров. Первым на повестку дня был вынесен вопрос о ходе реализации национальных проектов в республике.

Открывая работу заседания, Батыр Эмеев отметил, что национальные проекты, реализуемые в нашей стране, затрагивают все важнейшие сферы и призваны сделать жизнь общества лучше. Он напомнил, что в республике в рамках 12 национальных проектов в рамках реализуются 45 региональных.

С основным докладом выступил первый заместитель министра экономики и территориального развития РД Арсен Рустамов. Он сообщил, что на реализацию национальных проектов в этом году предусмотрено 22,4 млрд рублей с учётом неосвоенных средств 2020 года, сумма которых составила 4,7 млрд рублей. Из них на школы приходится 2,6 млрд рублей, на детские сады - 2,1 млрд рублей. Наибольший объем средств, около 22 млрд рублей, предусмотрен на реализацию 5 национальных проектов: «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автодороги».

По состоянию на 17 августа заключено 87,2% из всех запланированных контрактов. Это 455 контрактов из 522, не заключено - 67. В частности, не заключены контракты: «Демография» –5 из 11, «Здравоохранение» – 5 из 46, «Образование» - 22 из 87, «Жилье и городская среда» - 2 из 177, «БКАД» - 4 из 20, «Цифровая экономика» – не заключен ни один контракт из 3, «МСП» - 26 из 78. По остальным нацпроектам заключение контрактов не предусмотрено.

Батыр Эмеев напомнил, что накануне в рамках заседания Координационного совещания по обеспечению правопорядка под руководством врио Главы РД Сергея Меликова внимание уделялось, в том числе, и национальным проектам. В этой связи одно из поручений Сергея Меликова касалось предоставления министерствами подробных отчётов о рисках неисполнения нацпроектов. Батыр Эмеев указал, что эта работа должна пройти с участием Минэкономразвития РД.

По теме заседания также выступил заместитель председателя Счётной палаты РД Темирлан Расулов. По его словам, одной из главных причин сложившейся ситуации с контрактацией является несоблюдение процедуры планирования закупок, тем более что средства на эти цели выделяются в полном объёме. Далее Темирлан Расулов остановился на отдельных нацпроектах, где имеются риски неисполнения.

«По проекту «Демография» из 11 контрактов на сегодня заключено только 6. По проекту «Образование» из 87 контрактов заключено 65. Основной причиной незаключения контрактов является низкое качество аукционной документации. По проекту «Жильё и городская среда» запланировано 177 контрактов, а на сегодня заключено 175.

Говоря о проекте «Безопасные качественные дороги», Темирлан Расулов сообщил, что надо своевременно оформлять права собственности и проводить инвентаризацию объектов дорожного хозяйства. А для повышения эффективного использования бюджетных средств надо провести синхронизацию мероприятий по проведению планируемого ремонта инженерных коммуникаций.

Далее участники заседания обсудили отдельно каждый нацпроект. Батыр Эмеев попросил докладчиков в своих выступлениях сосредоточиться на имеющихся проблемах.

Первым о проекте «Демография» доложил и.о. министра труда и социального развития РД Зураб Багомедов. Он сообщил, что бюджет проекта на этот год составляет 6,9 млрд рублей. По оперативной информации, кассовое исполнение на 17 августа составило 3,3 млрд руб. или 47,6%.

Он сообщил, что риски неосвоения средств присутствуют в проекте «Содействие занятости», по которому предусмотрено завершение создания дополнительных 9100 дополнительных мест в 57 дошкольных образовательных организациях: «По 11 объектам готовность составляет 50-80%, а по 7 объектам до 40%. С учётом нормативных сроков строительства есть риск, что некоторые учреждения не будут сданы до конца текущего года»,- констатировал Зураб Багомедов.

Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева рассказала о проекте «Здравоохранения». Бюджет проекта на 2021 год оставляет 2,8 млрд рублей. Заключено 41 контрактов из 46 запланированных. В рамках проекта реализуются мероприятия по развитию санитарной авиации, переоснащению Республиканского онкологического центра и сети региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, а также развитию материально-технической базы медицинских организаций.

«Рисков не достижения целей проекта мы не видим, уже готовы помещения под тяжёлое медицинское оборудование, идёт процесс его поставки»,- сказала министр.

По нацпроекту «Образование и «Наука и университеты» выступил первый заместитель министра образования и науки РД Магомед Абидов, который выделил главную проблему – заключение контрактов. Бюджет проекта на этот год составляет 7,6 млрд рублей. Заключено 65 контрактов из 87 запланированных.

Заместитель министра строительства РД Залкип Залкипов озвучил данные по нацпроекту «Жилье и городская среда», бюджет которого составляет 1,9 млрд рублей. Заключено 175 контракта из 177 запланированных на 2021 год, что составляет 98,9 %, на общую сумму 1,9 млрд рублей или 98,3 % от общего объема финансирования.

Отдельно Залкипов остановился на программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы.

«В текущем году нам нужно расселить 39 семей – 130 человек. По Махачкале стоимость квадратного метра жилья по договору социального найма составляет 32 тысячи рублей, но нет строительных организаций, готовых предоставить жильё по этой цене. Сейчас мы решаем проблему в ручном режиме, и думаю, до конца года мы её закроем»,- пообещал Залкип Залкипов.

Было отмечено, что в целях реализации нацпроекта в этом году предусмотрено к благоустройству 223 территории (142 общественных и 81 дворовых) в 38 муниципальных районах и 10 городах региона. Заключены все 149 запланированных контрактов на 2021 год на общую сумму 989,354 млн рублей. По результатам торгов образовалась экономия в размере 60,96 млн рублей, из которых 22,76 млн рублей направлено на благоустройство 5 дополнительных территорий (г. Каспийск, Ботлихский, Ногайский, Сулейман Стальский, Хивский районы) и 37,3 млн рублей на дополнительные работы. Разработаны дизайн-проекты всех благоустраиваемых территорий.

В рамках заседания Правительства также была обсуждена работа по подаче заявок для участия в национальных проектах и государственных программах Российской Федерации.

Как сообщил первый заместитель министра экономики и территориального развития РД Арсен Рустамов, в текущем году определены 26 госпрограмм РФ, в реализации которых планируется участие республики. В настоящее время предусмотрены ассигнования из федерального бюджета на реализацию мероприятий в республике по 19 госпрограммам РФ.

«По информации отраслевых министерств и ведомств, на 2021 год объемы финансирования за счет средств федерального бюджета определены в сумме около 47 млрд рублей. В течение года ожидается дополнительно поступление еще по 4 госпрограммам РФ ,в том числе: «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», «Научно - технологическое развитие Российской Федерации», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», - реализация планируется в рамках размещения государственного заказа на предприятиях Республики Дагестан. По госпрограмме РФ «Доступная среда» финансирование в текущем году не ожидается», - доложил Рустамов.

По итогам обсуждения ответственным министерствам и ведомствам поручено обеспечить взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по защите заявок для включения мероприятий Республики Дагестан в государственные программы Российской Федерации и национальные проекты. Также поручено при подготовке предложений по объектам капитального строительства в первоочередном порядке рассматривать объекты, обеспеченные необходимой проектной документацией.