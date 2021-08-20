ЗАМАНА - Новые квартиры получили ветераны-афганцы в Дербенте

Новые квартиры получили ветераны-афганцы в Дербенте

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20 августа, 2021. Пятница 14:40
Новые квартиры получили ветераны-афганцы в Дербенте

В рамках визита глава региона поздравил с получением новых  квартир двух ветеранов-афганцев, а также заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы по дзюдо Камала Ханмагомедова.

Сергей Меликов отметил отважный подвиг воинов-афганцев и то, как доблестно они исполнили свой интернациональный долг.

Также глава республики поблагодарил Камала Ханмагомедова за достигнутые спортивные успехи и пожелал удачи в подготовке молодых спортсменов.

Слова благодарности также прозвучали от представителей Совета ветеранов Дербента.

Кроме того, в этот день Сергей Меликов в сопровождении Мурада Гаджиева и мэра Дербента Рустамбека Пирмагомедова осмотрел здание детского сада № 16 «Чебурашка».

Как рассказала директор дошкольного учреждения Эмилия Казиахмедова, детсад был капитально отремонтирован в прошлом году. По ее словам, сегодня общая вместимость детского сада составляет 275 мест.

Сергей Меликов осмотрел пищеблок, детские комнаты, ознакомился с условиями воспитания и досуга детей. По итогам осмотра глава региона высоко оценил качество проведенных работ и организацию работы в учреждении.

 

Новые квартиры получили ветераны-афганцы в Дербенте
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