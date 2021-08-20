Более 4000 наблюдателей будут следить за прозрачностью выборов в сентябре

«В Думу восьмого созыва, более вероятный сценарий при котором возможно два исхода в нынешних выборах – это реализации либо четырехпартийной либо пятипартийной модели. Как мы видим, наблюдается очень высокая конкуренция и какой сценарий выборов в итоге реализуется зависит по большей части от активности политических объединений, от явки избирателей, а также от электоральной мобилизации на финальном этапе избирательной кампании. Наиболее вероятный сценарий, на мой взгляд, — это конфигурация «Единой России», которая, действительно может сохранить в Нижней палате Федерального Собрания свое конституционное большинство. Для повышения качества электоральных процедур у нас в регионе на базе Общественной палаты подготовлено порядка 4000 наблюдателей, которые прошли соответствующее обучение. Их задача – контролировать весь процесс выборов с целью обеспечения прозрачности в течение всей избирательной кампании», - прокомментировал Буниямин Магомедов, зампредседателя Общественной Палаты РД, руководитель регионального общественного Штаба по наблюдению за выборами.