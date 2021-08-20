ЗАМАНА - Более 4000 наблюдателей будут следить за прозрачностью выборов в сентябре

Более 4000 наблюдателей будут следить за прозрачностью выборов в сентябре

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20 августа, 2021. Пятница 17:01

Сентябрьские  выборы обещают быть самыми конкурентными за всю историю. Об этом  говорят эксперты. За трехдневным голосованием, помимо 4000 тысяч  наблюдателей, будут в круглосуточном режиме следить камеры  видеонаблюдения.

Более 4000 наблюдателей будут следить за прозрачностью выборов в сентябре
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«В Думу восьмого созыва, более вероятный  сценарий при котором возможно два исхода в нынешних выборах – это  реализации либо четырехпартийной либо пятипартийной модели. Как мы  видим, наблюдается очень высокая конкуренция и какой сценарий выборов в  итоге реализуется зависит по большей части от активности политических  объединений, от явки избирателей, а также от электоральной мобилизации  на финальном этапе избирательной кампании. Наиболее вероятный сценарий,  на мой взгляд, — это конфигурация «Единой России», которая,  действительно может сохранить в Нижней палате Федерального Собрания свое  конституционное большинство. Для повышения качества электоральных  процедур у нас в регионе на базе Общественной палаты подготовлено  порядка 4000 наблюдателей, которые прошли соответствующее обучение. Их  задача – контролировать весь процесс выборов с целью обеспечения  прозрачности в течение всей избирательной кампании», - прокомментировал  Буниямин Магомедов, зампредседателя Общественной Палаты РД, руководитель  регионального общественного Штаба по наблюдению за выборами.

 

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