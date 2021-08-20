Дагестанцы все больше начали доверять вакцинации

Данные, предоставленные региональным Минздравом, говорят о том, что количество людей, которые получили прививку от коронавирусной инфекции с каждым днем растет. Так, на сегодняшний день в республике вакцинировано 331110 человек, 225 293 из них завершили оба этапа вакцинации.

«Это составляет 24% от подлежащего контингента дагестанцев. Минздравом России нормативом подлежащих вакцинации от COVID-19 отнесено 60% взрослого населения республики - а это 1 350 407 дагестанцев, из них 394 480 лиц 60 лет и старше», - прокомментировали в пресс-службе Минздрава представителям ЦУР РД.

Проведенный опрос среди населения, также подтвердил положительный отзыв, люди начали понимать, что вакцина является единственным способом защитить себя и свою семью от COVID-19. Врачи уже на протяжении нескольких месяцев говорят нам, что только путем прививания мы выработаем коллективный иммунитет и победим невидимого врага. Но, к сожалению, дезинформация в социальных сетях приводит в заблуждение некоторую часть населения.

Как отмечает региональный Минздрав, процент использования вакцины в Дагестане составляет 92% от поставленного в регион количества. С начала пандемии в республику было поставлено 399 828 комплектов вакцины от COVID-19.

«В Дагестане развёрнуто 86 стационарных и 58 мобильных пунктов вакцинации, которые работают с 10:00 до 19:00 часов ежедневно. Для того, чтобы сделать прививку нужно иметь с собой копии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС», - говорится в тексте сообщения.