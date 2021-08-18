Избирательная комиссия РД провела жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади

Сегодня, 18 августа 2021 года, Избирательная комиссия Республики Дагестан провела жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, между зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам на территории Дагестана при проведении выборов депутатов Государственной Думы, между избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов при проведении выборов депутатов Народного Собрания РД, бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади.

В жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени на каналах государственных региональных организаций телерадиовещания приняли участие:

ФГУ ВГТРК ГТРК «Дагестан»: телеканал «Россия 1», телеканал «Россия 24», радиостанция «Радио России», радиостанция «Вести ФМ»;

ГБУ РГВК «Дагестан»: телеканал РГВК «Дагестан»; радио «Страна гор».

В жеребьевке по распределению бесплатной печатной площади участвовали 16 региональных государственных периодических печатных изданий:

«Дагестанская правда» (на русском языке); «Ватан (Родина)» (на татском языке); «Лезги газет» (на лезгинском языке); «Молодежь Дагестана» (на русском языке); «Степные вести» (на русском языке); «Голос степи» (на ногайском языке); «Вести Агула» (на агульском языке); «Дербент» (на азербайджанском языке); «Ёлдаш» (на кумыкском языке); «Илчи» (на лакском языке); «Нийсо - Дагестан» (на чеченском языке); «Зори Табасарана» (на табасаранском языке); «Нур (Свет)» (на цахурском языке); «Рутульские новости» (на рутульском языке); «Замана» (на даргинском языке); «Истина» (на аварском языке).

Бесплатное эфирное время и печатная площадь распределялись между:

14 политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов в ЦИК России, на выборах депутатов Государственной Думы России;

27 зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы России;

5 избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, на выборах депутатов Народного Собрания РД.

В жеребьевке участвовали уполномоченные представители или доверенные лица политических партий, зарегистрированные кандидаты либо их уполномоченные представители по финансовым вопросам или доверенные лица.

При проведении жеребьевок присутствовали члены Избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса.

По результатам жеребьевок было распределено эфирное время, предоставляемое бесплатно для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов политическим партиям и зарегистрированным кандидатам, а также установлены даты публикаций предвыборных агитационных материалов и объем печатной площади.

Агитационный период в СМИ стартует с 21 августа и продлится до ноля часов 17 августа 2021 года.

Государственные СМИ предоставляют кандидатам эфирное время и печатную площадь как на бесплатной, так и на платной основе. Муниципальные СМИ, сетевые издания ‒ только на платной основе.