В жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени на каналах государственных региональных организаций телерадиовещания приняли участие:
ФГУ ВГТРК ГТРК «Дагестан»: телеканал «Россия 1», телеканал «Россия 24», радиостанция «Радио России», радиостанция «Вести ФМ»;
ГБУ РГВК «Дагестан»: телеканал РГВК «Дагестан»; радио «Страна гор».
В жеребьевке по распределению бесплатной печатной площади участвовали 16 региональных государственных периодических печатных изданий:
«Дагестанская правда» (на русском языке); «Ватан (Родина)» (на татском языке); «Лезги газет» (на лезгинском языке); «Молодежь Дагестана» (на русском языке); «Степные вести» (на русском языке); «Голос степи» (на ногайском языке); «Вести Агула» (на агульском языке); «Дербент» (на азербайджанском языке); «Ёлдаш» (на кумыкском языке); «Илчи» (на лакском языке); «Нийсо - Дагестан» (на чеченском языке); «Зори Табасарана» (на табасаранском языке); «Нур (Свет)» (на цахурском языке); «Рутульские новости» (на рутульском языке); «Замана» (на даргинском языке); «Истина» (на аварском языке).
Бесплатное эфирное время и печатная площадь распределялись между:
14 политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов в ЦИК России, на выборах депутатов Государственной Думы России;
27 зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы России;
5 избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, на выборах депутатов Народного Собрания РД.
В жеребьевке участвовали уполномоченные представители или доверенные лица политических партий, зарегистрированные кандидаты либо их уполномоченные представители по финансовым вопросам или доверенные лица.
При проведении жеребьевок присутствовали члены Избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса.
По результатам жеребьевок было распределено эфирное время, предоставляемое бесплатно для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов политическим партиям и зарегистрированным кандидатам, а также установлены даты публикаций предвыборных агитационных материалов и объем печатной площади.
Агитационный период в СМИ стартует с 21 августа и продлится до ноля часов 17 августа 2021 года.
Государственные СМИ предоставляют кандидатам эфирное время и печатную площадь как на бесплатной, так и на платной основе. Муниципальные СМИ, сетевые издания ‒ только на платной основе.