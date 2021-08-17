ЗАМАНА - Избирком Дагестана завершил регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы

Избирком Дагестана завершил регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы

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17 августа, 2021. Вторник 17:54

Меньше месяца осталось до начала выборов 2021. В этом году голосование будет проходить в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Как утверждают эксперты и политологи, сентябрьские выборы станут самыми конкурентными за всю историю. За ходом голосования будут в течение трех дней будет следить больше 100 000 камер видеонаблюдения, это в 2,5 раза больше, чем на предыдущих выборах. Сообщается, что на участках будут установлены по 2-3 камеры. Наблюдение будет вестись круглосуточно и длиться более 60 часов.

Избирком Дагестана завершил регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы
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«Задача регионального общественного Штаба по наблюдению за выборами 2021г. - обеспечить соблюдение всех законных прав граждан во время избирательных процедур. Мы, с институтами гражданского общества и с представителями политических объединений заключили соглашения о взаимодействии осуществления наблюдения, в том числе об организации видеонаблюдения, где будут развернуты пункты для общественного наблюдения. То есть уровень конкурентности с каждой следующей выборной кампанией растет», - прокомментировал зампредседателя Общественной Палаты РД, руководитель регионального общественного Штаба по наблюдению за выборами Буньямин Магомедов.
В этом году для участия в выборах в Дагестане зарегистрированы 27 кандидатов – по 9 кандидатов в каждом одномандатном избирательном округе. Об этом сообщает представитель Избиркома.

«В Избирательной комиссии Республики Дагестан завершена регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы России восьмого созыва по трем одномандатным избирательным округам на территории Республики Дагестан – Северный одномандатный избирательный округ №10; Центральный одномандатный избирательный округ №11; Южный одномандатный избирательный округ №12», - говорится на сайте избирательной комиссии Дагестана.

Отмечается, что кандидаты выдвинуты 9 политическими партиями: «Единая Россия», «Справедливая Россия – патриоты – за правду», «КПРФ», «Родина», «ЛДПР», «Новые люди», «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Российская экологическая партия «Зеленые».

Каждая из вышеперечисленных партий выдвинула по одному кандидату в каждом одномандатном избирательном округе.

 

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