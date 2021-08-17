В Дагестане сохраняется противопожарный режим

Масштаб природных бедствий в некоторых субъектах России носит беспрецедентный характер, отметил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов.

Речь шла о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Принятые решения коснулись и жителей других регионов, в том числе и Дагестана. Напомним, в лесах региона с 28 мая 2021 года Правительством РД установлен особый противопожарный режим.

Президент страны держит на контроле устранение ЧС и их последствий по всей стране, лично контролируя выполнение поручений. Принятые решения уже позволили справиться с ЧС на большинстве территорий Якутии. Об этом сообщил Владимир Путин, отметив, что главной задачей является сохранение жизни и здоровья людей.

Кроме того, президент распорядился обеспечить своевременные выплаты компенсаций пострадавшим, оперативно восстановить жилища и имущество, обеспечить возможность начать учебный год в школах с 1 сентября. По его поручению, в случае необходимости, готовятся средства экстренной отправки в безопасные территории детей, пожилых людей и женщин.

«Распоряжением комитета по лесному хозяйству РД с 9 по 31 августа в лесах Дагестана введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств. Наземными силами ежедневно проводится патрулирование лесов», - отметил Нариман Ниматулаев заместитель председателя по лесному хозяйству РД.

По данным комитета по лесному хозяйству РД, за истекший период пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано 2 лесных пожара, общая площадь которых составила более 3 гектаров. В результате принятых оперативных мер, данные пожары были ликвидированы в течении первых суток со дня обнаружения.

Как отметил директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ, Алимурад Гаджиев, глобальные изменения климата и, в связи с этим участившиеся опасные природные явления действительно носят беспрецедентный характер. К сожалению, и Республика Дагестан от года в год все чаще сталкивается с природными катаклизмами и этот год не стал исключением.

«Безусловно, обращение Президента к федеральным ведомствам, региональным и муниципальным властями о незамедлительным реагировании и принятии всех неотложных мер при таких явлениях в первую очередь направлено на сохранение жизни и здоровья людей, их имущества. В целом складывающая ситуация, как отметил Президент, ещё раз говорит, насколько стране важно глубоко, системно и на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Очень радует также, что и региональные власти сегодня поднимают эти вопросы. В своем обращении в Совете Федерации врио Главы Дагестана Сергей Меликов также обозначил безотлагательность и необходимость комплексного решения экологических проблем региона, в том числе и опустынивания земель в северном Дагестане, которые стали в том числе и причиной пыльных бурь в регионе», - сказал Алимурад Гаджиев.