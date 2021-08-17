ЗАМАНА - В Республике Дагестан пройдет конкурсе на лучший антитеррористический контент

В Республике Дагестан пройдет конкурсе на лучший антитеррористический контент

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17 августа, 2021. Вторник 13:30
В Республике Дагестан пройдет конкурсе на лучший антитеррористический контент

В Конкурсе имеют право принять участие творческие работники СМИ, общественные деятели, блогеры с активной гражданской позицией непринятия идеологии терроризма и экстремизма в Республике Дагестан, чьи материалы опубликованы (вышли в эфир) в период с 1 января по 5 сентября 2021 года.

 

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Лучшая телевизионная программа;

- Лучшая радио программа;

- Лучший видеоролик;

- Лучшая публикация в республиканских печатных (электронных) СМИ;

- Лучшая публикация в сети Интернет (социальные сети, блоги и т.д.).

 

Конкурс проводится в целях поддержки лиц, работающих в области противодействия идеологии терроризма, в том числе в сети «Интернет» (социальные сети, блоги и т.д.).

На Конкурс могут быть представлены отдельные работы
 и тематические подборки материалов на тему противодействия идеологии терроризма.

Организатором Конкурса выступает ДРОО СРГО «Южный Форпост» при поддержке Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Для участия в Конкурсе необходимо представить до 05 сентября 2021 года следующие материалы:

- заполненная заявка на участие в республиканском конкурсе в области противодействия идеологии терроризма в СМИ, в том числе в сети «Интернет» (социальные сети, блоги и т.д.) (Приложение);

- экземпляр издания печатного СМИ с публикацией участника конкурса (скриншот публикации участника конкурса на электронном СМИ), теле- и радио передачи предоставляются на электронных носителях (подтверждаются «эфирными» справками), видеоролики предоставляются на электронных носителях (вместе со скриншотами ресурсов, на которых они опубликованы), публикации в сети Интернет предоставляются в виде скриншотов ресурсов, на которых они опубликованы. 

Заявки на участие в Конкурсе направляются по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дагестанская д. 31: +79285780212, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

От одного участника на конкурс по каждой номинации направляется не более одной заявки.

Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются
 и не рецензируются.

Затраты на участие в конкурсе не возмещаются.

 

 

 

В Республике Дагестан пройдет конкурсе на лучший антитеррористический контент
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