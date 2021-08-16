ЗАМАНА - 17 августа в аэропорту Махачкалы откроется новый международный терминал

17 августа в аэропорту Махачкалы откроется новый международный терминал

Автор
16 августа, 2021. Понедельник 17:39
17 августа в аэропорту Махачкалы откроется новый международный терминал

17 августа  в аэропорту Махачкалы состоится открытие нового международного терминала. Он оснащен 10 кабинами для оформления и паспортного контроля, а также таможенного досмотра. 

17 августа в аэропорту Махачкалы откроется новый международный терминал
Информация

По данным Росгранстроя, за счет расширения пропускная способность увеличится с 60 до 160 человек в час, это позволит увеличить пассажиропоток.


 

Прочитано 16 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top