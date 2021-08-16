По данным Росгранстроя, за счет расширения пропускная способность увеличится с 60 до 160 человек в час, это позволит увеличить пассажиропоток.
17 августа в аэропорту Махачкалы состоится открытие нового международного терминала. Он оснащен 10 кабинами для оформления и паспортного контроля, а также таможенного досмотра.
По данным Росгранстроя, за счет расширения пропускная способность увеличится с 60 до 160 человек в час, это позволит увеличить пассажиропоток.
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