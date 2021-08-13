Шмелева: ВУЗы Дагестана получат бессрочную аккредитацию со следующего года

Аккредитация для российских вузов с 2022 года станет бессрочной. Об этом заявила сопредседатель ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» на стратегической сессии «Реализация партийных проектов» Елена Шмелева.

По мнению участников обсуждения, в некоторых случаях вузы могут лишиться аккредитации даже без особых на то причин. Это напрямую сказывается на качестве образования, получаемой студентами, так как именно им в итоге приходится искать другие вузы и заниматься процессом перевода.

«В ряде случаев мерилом соответствия ФГОС являются очень субъективные вещи. Они зависят от трактовок экспертов, которые привлекают для проведения аккредитации. Например, на титульном листе программы было указано «основная образовательная программа» вместо «основная профессиональная образовательная программа». Это признавалось нарушением ФГОС. На смену периодической аккредитации должен прийти аккредитационный мониторинг, что станет возможным при введении бессрочной аккредитации», – заявила Шмелева на партийном мероприятии.

Как отмечает представитель регионального Минобрнауки, целью государственной аккредитации образовательной деятельности является подтверждение соответствия ФГОС образовательной деятельности по основным образовательным программам подготовки обучающихся в образовательных организациях общего, среднего профессионального и высшего образования.

«При этом аккредитация дублирует процедуру контроля качества образования в рамках проводимых плановых проверок, что - то дублируется из государственной услуги лицензирования. Целесообразно усовершенствовать процедуру контроля качества в рамках рискориентированного подхода, регламентированного государственным контролем и надзором в сфере образования. Кроме того, аккредитационные показатели возможно оценивать в рамках лицензирования образовательной деятельности. Бессрочная аккредитация образовательной деятельности снимет бюрократическую нагрузку с образовательных организаций и позволит более рационально использовать высвободившееся время», - отметила Дина Кунтуганова, начальник отдела развития профессионального образования и науки Минобрнауки РД.

По словам Шмелевой, на первом месте должно стоять качество программ, оценка работодателей, оценка выпускников. ОНФ держит ситуацию на особом контроле и обязательно инициирует обсуждение предложенных Рособрнадзором и Минобрнауки показателей на своей площадке.