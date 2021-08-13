Выборы в Госдуму станут самыми конкурентными за всю историю

Трехдневные сентябрьские выборы, которые пройдут с 17 по 19 сентября на всей территории страны, как утверждают эксперты и политологи, станут самыми конкурентными за всю историю. По словам политологов, количество партий в Госдуме может увеличиться вдвое, отмечая при этом, что на одно место претендует сразу 14 кандидатов.

«Всего ЦИК зарегистрировал списки 14 политических партий. Все они допущены к выборам без сбора подписей избирателей, поскольку представлены в Госдуме или региональных парламентах. Завершена регистрация федеральных списков кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва», - отмечает зампредседателя Общественной Палаты РД, руководитель регионального общественного Штаба по наблюдению за выборами в депутаты ГД ФС и в депутаты НС РД Буниямин Магомедов.

Из-за того, что ожидается высокая конкуренция в ходе избирательной кампании, региональный Общественный штаб должен усилить меры, связанные с наблюдением за выборным процессом.

«За процессом голосования в Госдуму в регионе будут следить порядка 4000 наблюдателей, подготовленных Общественной палатой Республики Дагестан. Все они прошли профессиональную подготовку на площадках нашего региона. Кроме этого, контролировать ход выборов можно будет по видеонаблюдению», - рассказал Буниямин Магомедов.

По его словам, в Госдуму нового созыва войдут больше четырёх партий. Если исходить из социологии, которую мы сейчас наблюдаем, может появятся и новые фракции. Вместе с тем мы видим, от каждой политической партии зарегистрировано более двухсот кандидатов. Это даст более широкую возможность обмена мнениями, которая будет представлена в активной политике. Это позитивно. Считаю это естественный, нормальный процесс, когда количество фракций меняется. Это даст возможность слышать различные точки зрения, сказал в заключении зам.председателя Общественной Палаты РД.