Вице-премьер обозначил, что в рыбной отрасли республики есть потенциал развития. При имеющихся определенных достижениях, как отметил Абдулмуслимов, достаточного эффекта экономике республике это не приносит.

«Объемы добычи каспийской рыбы в 2020 году увеличились в 2,2 раза (до 22,3 тыс. тонн). За первый квартал 2021 года добыча рыбы составила более 20 тыс. тонн, практически достигнут показатель общего объема добычи прошлого года. Показатели хорошие, но нам надо понимать, как это влияет на экономику региона, т.е. сколько рабочих мест создано, каков объем налоговых поступления и т.д.», - отметил зампред Правительства.

Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил о реализации в республике проекта по реконструкции и восстановлению Рыбного терминала морского порта Махачкалы. В совокупности с восстановлением рыбопромыслового флота это позволило увеличить объемы добычи рыбы. За период с начала 2018 года ООО «Порт-Петровск» инвестировало в проект более 200 млн рублей, создано 50 рабочих мест.

«Рыбным портом разработан Проект по организации первичной переработки, а именно строительства цеха по шоковой заморозке свежевыловленной рыбы и склада для ее последующего хранения. Реализация проекта также позволит увеличить скорость перевалки рыбы, а, следовательно, и объем добычи.

В ближайшее время планируется строительство комплекса по приему рыбы с судов рыбонасосом; склада для предварительного хранения рыбы объемом до 200 тонн; цеха по шоковой заморозке рыбы производительностью до 100 тонн в сутки и возможностью доведения мощности до 200 тонн в сутки», - сообщил Абдулмуслимов, добавив, что для увеличения объемов добычи рыбы возникает необходимость строительства дополнительного порта, включающего в себя также перерабатывающие мощности.

Отдельной темой обсуждения стали инвестиционные проекты, реализуемые в республике. По словам Абдулмуслимова, их эффективность пока вызывает некоторые вопросы.

Подробно о проводимой работе в этом направлении рассказали представители Министерства природных ресурсов и экологии РД.

Было отмечено, что в части переработки в республике налажено производство консервированной кильки в томате на ООО «Янтарное» г. Кизилюрт, которое начало функционировать в текущем году. Создано 12 рабочих мест. ООО «Янтарное» имеет на сегодняшний день мощность производства – 90 тыс. банок в месяц, при этом, ввиду крайне высокого спроса на продукцию, планируется довести мощность производства до 500 тыс. банок в месяц, оборудование уже поступило, монтаж запланирован на декабрь текущего года.

«В перспективе, вместе с организацией вылова резервных видов рыб, таких как бычок, сельдь и кефаль, планируется организация их глубокой переработки. Кроме того, в ряде небольших цехов индивидуальными предпринимателями производится копченая килька. Как правило это малые предприятия, пусть пока и не оказывающие значительного влияния на экономику республики, но обеспечивающие занятость населения»,- рассказал заместитель начальника управления рыбного хозяйства Минприроды РД Сагид Муталлиев.

Крупным проектом в области индустриального рыбоводства является проект по созданию современного комплекса для индустриального выращивания осетровых пород рыб и получения черной икры в установках замкнутого водоснабжения», реализуемый ООО «СК-АКВА» в Кизлярском районе.

«Выращивание рыбы в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) является самым высокотехнологичным методом. Объект уже функционирует, данное УЗВ является самым крупным на юге России. Проектная мощность составляет 13,7 тонн осетровой икры и 5,8 тонн товарной рыбы осетровых пород в год, общая стоимость 518 млн рублей. Количество созданных рабочих мест составляет 24, при выходе на проектную мощность – 40. За первый квартал 2021 года объем выращенной рыбы составил 2,7 тонн.

В рамках совещания также были затронуты проблемные вопросы отрасли. Среди них, в частности, названа ситуация в Южном Аграхане, возникшая в связи с гидрологическими процессами в низовьях Терека.

По итогам совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов обозначил необходимость активизации работы по развитию рыбной отрасли в республике, соответствующие поручения по направлениям даны Министерству природных ресурсов и экологии РД.