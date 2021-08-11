Сводный обзор субъектов РФ "Вакцинация нации - сила государства!"

Руководствуясь задачей информирования широких кругов общественности и федеральных органов государственной власти по вопросам реализации всех направлений национальной социально-экономической политики, в том числе, необходимости вакцинации населения в субъектах РФ, обозначенной Президентом РФ В.В.Путиным в ходе «Прямой линии» 30 июня 2021 года, ОИА «Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют на портале РИА Новости регионов России Сводный обзор субъектов РФ: «Вакцинация нации — сила государства!» доступен по ссылке.

Целью данного информационного бесплатного ресурса является демонстрация эффективных направлений деятельности региональных и муниципальных органов власти касательно расширения государственно-частного и социального партнерства с организациями и предприятиями субъектов РФ в деле повышения общественного доверия к власти (доверия к Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, уровень которого определяется, в том числе, посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах Российской Федерации национальных целей развития Российской Федерации), социально-экономического и инвестиционного развития территорий, обеспечения их финансовой стабильности и выработки стратегий ценообразования, развития предпринимательства и потребительского рынка, жилищного строительства и градостроительства, обновления промышленности и транспортной инфраструктуры, совершенствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической безопасности, осуществления ветеринарной деятельности и лицензионного контроля, регулирования контрактной системы в сфере закупок и тарифного регулирования, занятости и трудовых отношений, укрепления продовольственной безопасности, природного, культурного, спортивно-туристского, научно-образовательного потенциала, улучшения доступности и качества услуг информатизации и связи, органов ЗАГС и нотариата, медицинской помощи, гражданской, правовой и социальной защиты населения Российской Федерации. Форма бесплатной регистрации для размещения важных новостей доступна по ссылке.

Участники формирования Сводного обзора субъектов РФ: "Вакцинация нации - сила государства!" федеральные, региональные и муниципальные государственные органы управления, а также учреждения, организации и предприятия всех видов муниципальных образований с учетом добавлений Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136−ФЗ (сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, городской округ, внутригородская территория города федерального значения, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район). Актуальные материалы органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований для публикации будут сводиться в разделе, который доступен по ссылке.