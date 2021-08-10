Эксперты рассказали о стадии выдвижения кандидатов на выборы

Эксперт по выборам Алиева Анжела Булатгаджиевна, доцент кафедры " Гражданское право" ДГУНХ: "В своем интервью программы " Россия сегодня" участники круглого стола "Итоги: этапы выдвижения" проанализировали результаты одной из главных стадий избирательного процесса - стадии выдвижения кандидатов на выборы 2021 года. В своем докладе М.С Григорьев отметил не только количественный, но и качественный рост политических партий и их кандидатов в выборной кампании 2021 года. Несмотря на столь возросшее число партий,сегодня, количество отказавшихся от дальнейшего участия в выборах крайне снижается. По нашему мнению, это, в первую очередь,связано с достижением ряда партий высокого уровня политической зрелости, что обусловило свободную конкуренцию кандидатов, как выдвинутых партиями, так и избираемых по одномандатным округам. Во - вторых, следует подчеркнуть высокий уровень работы избирательных комиссий, выполняющих во многом предупредительную функцию при приеме документов на этапе выдвижения кандидатов. Это предоставляет возможность кандидатам вовремя исправлять допущенные ошибки и недочёты. Следующим вопросом круглого стола было обсуждение возросшего влияния ряда политических партий на мотивацию, а также интерес граждан к предстоящим выборам 2021г. по сравнению с 2016 годом. По сравнительным результатам, проведенным участниками круглого стола, прогнозируются увеличения явки электората. Думается ,что последнее в значительной степени подчеркивает доверие народа к выборной кампании 2021г."

Эксперт по выборам Арсланалиев Вали Аминович, помощник Уполномоченного по правам человека РД: "Предварительные данные списков по участию в выборах депутатов Народного Собрания Республики Дагестан и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации демонстрируют, что количество зарегистрированных новых партий для участия на этих выборах возросло по сравнению с предыдущими, что говорит о их подготовленности и ответственному подходу к участию в избирательном процессе, тем самым уменьшив возможность отказа в регистрации партийных списков. Немаловажную роль в этом сыграла Избирательная комиссия Республики Дагестан своими обучающими семинарами для представителей партий.

Сейчас наступает этап серьезной политической конкуренции за мандат, среди кандидатов, которым необходимо активировать свою деятельность на информационном поле, успех которой будет зависеть от того, насколько доступно они смогут донести суть своей программы для избирателей."