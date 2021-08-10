ЗАМАНА - ЦУР помогает сделать вакцинацию в регионах доступной

ЦУР помогает сделать вакцинацию в регионах доступной

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10 августа, 2021. Вторник 12:18
ЦУР помогает сделать вакцинацию в регионах доступной

Журналисты телеканала «Россия 24» в своем сюжете сообщили о том, что Центр управления регионом по всей стране помогают жителям сделать вакцинацию более доступной и открытой. ЦУО по всей России оперативно отслеживают жалобы, сообщения и вопросы, связанные с вакцинацией от COVID-19, поступающие через социальные сети и дают обратную связь.

ЦУР помогает сделать вакцинацию в регионах доступной
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Отметим, что с начала 2021 года ЦУР Дагестана зафиксировал 367 обращений, связанных с вопросами вакцинации в регионе.

ЦУР Дагестана совместно с Минздравом региона собрали данные о пунктах вакцинации в республике. Вся информация - список ближайших пунктов вакцинации, точный адрес, номер телефона, сайт и время работы, а также сведения о дополнительных услугах – теперь доступны на картах Яндекса и Google.

«С начала июля АНО «Диалог» по поручению правительства ведёт в интернете поиск поддельных ресурсов по продаже сертификатов о вакцинации. Мошенники предлагают от 2500 до 7000 за бумажный сертификат. Обещают даже сделать это задним числом: тогда цена вырастает и доходит до 20 000 рублей. Никаких записей на Госуслугах от такой бумажки не появится» — рассказал о выявлении фейковых сертификатов генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.

В свою очередь, специалисты АНО «Диалог» - кураторы региональных ЦУР, ведут эффективные работы по выявлению фейков. Только за июль были выявлены 300 организаций, которые продают поддельные сертификаты о вакцинации.

Более чем в 20 регионах страны запустили чат-боты, в которых можно узнать о вакцине, ее видах и противопоказаниях.

 

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