ЗАМАНА - Дагестанские спортсмены поддержали идею с открытием спортивных классов в школах

Дагестанские спортсмены поддержали идею с открытием спортивных классов в школах

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10 августа, 2021. Вторник 08:12
Дагестанские спортсмены поддержали идею с открытием спортивных классов в школах

Специализированные спортивные классы с углубленным изучением предмета «физкультура» должны появиться в российских школах, об этом заявила сопредседатель Центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева. Соответствующее предложение внесено в Народную программу партии «Единая Россия».

Дагестанские спортсмены поддержали идею с открытием спортивных классов в школах
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«Олимпийцы становятся кумирами для школьников, показывают уникальные результаты. Кажется, очень разумно вводить в школах спортивные классы, переводить на индивидуальные программы подготовки детей, которые занимаются спортом системно», — отметила Шмелёва.

Инициативу поддержал российский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, отметив важность качественных условий во время подготовки для талантливой молодёжи. «Золото Олимпиады — мечта детства для каждого спортсмена. Это труд не одного дня — к победе идут 10, а то и 15 лет! В Дагестане, наверное, каждый мальчишка с ранних лет занимается спортом. Конечно, успех зависит от настроя и желания. Однако и этого далеко не всегда бывает достаточно — в спорте высших достижений талантливой молодежи нужна поддержка и качественные условия для подготовки!», — прокомментировал дагестанский чемпион.

Кроме того, на предложение о создании спортивных классов положительно откликнулся и российско-узбекский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр Магомед Ибрагимов: «Наши дети и тем более спортивная молодежь, должны не только практиковать спорт, но и знать теорию и историю спорта, и в особенности олимпийских игр, изучать жизненный путь чемпионов, брать с них пример, считаю это очень полезным делом».

Отметим, что дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр-2021 в Токио. Он пронес флаг Олимпийского комитета России (ОКР), под которым россияне выступали в столице Японии. Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом в Токио, победив в финальной схватке в весовой категории до 97 кг. американца Кайла Снайдера. Первое олимпийское «золото» дагестанец выиграл в 2016 году в Рио-де-Жанейро в категории до 86 кг.

 

 

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