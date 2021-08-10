В Дагестане растет количество желающих вакцинироваться

Обязательной вакцинации от COVID-19 подлежат жители Дагестана, работающие в сферах здравоохранения, образования, торговли, социального обслуживания, общественного питания и транспорта. Об этом говорится в постановлении руководителя управления Роспотребнадзора республики.

О всех тонкостях и этапах иммунизации жителей региона рассказал Главный врач махачкалинской клинической больницы Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России Ахмед Алиев.

—Насколько дагестанцы доверяют вакцине?

— Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает оставаться на высоком уровне. Единственный способ обезопасить себя и своих близких от болезни, которая может унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья, – это вакцинация. Когда мы вакцинируем человека, мы в некотором роде моделируем заболевание, в облегченной форме, без тяжелых последствий. Прививка обучает иммунную систему бороться с этим возбудителем. Поэтому иммунная система, столкнувшись с коронавирусом, в следующий раз будет вести себя гораздо более эффективно. Какой-то процент привитых людей может заболеть, но в любом случае эти люди болеют гораздо легче и у них гораздо меньше риск умереть от коронавируса. Лучше участвовать в учениях, чем оказаться на настоящем поле боя, на настоящей войне. В Дагестане с каждым днем растет количество желающих вакцинироваться, соответственно растет доверие к вакцинам.

— Кто чаще делает прививки — молодёжь, люди среднего или старшего возраста?

— Людей из возрастной группы 65+ из всех желающих где-то 60%, людей среднего и молодого возраста поровну. Эти цифры объясняются очень просто — у пенсионеров больше хронических заболеваний и рисков.

— Какие вопросы в основном задают люди, чего опасаются?

- Вопросы чаще всего о возможном вреде и отдаленных последствиях вакцины, какую выбрать вакцину, кому нежелательно прививаться, можно ли заболеть после вакцинирования, нужно ли проверять антитела перед вакцинированием. На данные вопросы мы стараемся максимально подробно отвечать нашим гражданам.

— Как в большинстве случаев организм реагирует на вакцину? Наблюдали ли вы необычные реакции организма на препарат?

—После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные общие и местные реакции: озноб, повышение температуры тела, боль в мышцах и суставах, головная боль, болезненность в месте укола, покраснение. Однако эти явления обычно проходят без следа в течение 2–3 дней. Тяжелых аллергических реакций на вакцину мы не наблюдали.

— В России есть четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и недавно поступившая в республику «СпутникЛайт». В чём отличия и преимущества этих препаратов? Каким из них лучше и безопаснее всего прививаться?

— Вакцина «Спутник V» – комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, получена биотехнологическим путем, при котором не используется вирус SARS-CoV-2. Это раствор для внутримышечного введения. Вводится двукратно, с интервалом в 3 недели (21 день). Полноценный иммунитет формируется только через 42 дня после первого введения вакцины. «ЭпиВакКорона» – рекомбинантная конъюгированная вакцина. Представляет собой химически синтезированные пептидные антигены трех фрагментов S-белка вируса SARS-CoV-2, конъюгированные с белком-носителем и адсорбированные на алюминий-содержащем адъюванте. Иммунитет формируется через 35-40 дней после первой вакцинации. «КовиВАк» – цельновирионная инактивированная на основе "убитого" целого коронавируса. Вводится дважды внутримышечно с интервалом в две недели. Иммунологическая эффективность составляет 85%. «СпутникЛайт» – препарат является полной копией первого компонента «Спутник V», производится биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Эта вакцина индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 по аналогии со «Спутником V», при введении лишь одного компонента, вместо двух.

— Есть мнение, что тем, кто переболел коронавирусом, прививаться не нужно. Так ли это, и какой промежуток нужно выдержать после болезни перед прививкой?

— Действительно, существует вероятность, что вы были носителем инфекции и организм выработал антитела к вирусу. Однако это не исключает повторного заражения, которое может оказаться гораздо менее безобидным. К тому же опыт показывает, что уровень антител после перенесённого COVID-19 довольно быстро снижается и становится недостаточным для эффективной защиты. Людям, переболевшим COVID-19, согласно рекомендациям ВОЗ, нужно делать прививку через полгода после выздоровления. В течение этого срока, согласно исследованиям, большинство перенесших COVID-19 сохраняют естественную защиту от инфекции.

— Также есть мнение, что, если после прививки поднялась температура, лучше не сбивать её и дать организму самому пережить этот этап, иначе не выработается иммунитет к коронавирусу. Насколько это правдиво?

— Смотря до каких цифр поднялась температура. Температура обычно проходит в течение суток, иногда может продержаться 2-3 дня. При температуре менее 38 градусов следует соблюдать постельный режим, отдыхать, поменьше двигаться, пить много воды. Как правило, жар спадает самостоятельно. Лекарственную терапию назначают в случае, когда температура тела превышает 38 градусов. В данном случае можно подключить жаропонижающие препараты. — Накануне 1 сентября, школьники пойдут в образовательные учреждения.

- Как обезопасить детей от коронавирусной инфекции?

— По возможности соблюдать социальную дистанцию, соблюдать правила личной гигиены: чаще мыть руки с мылом, стараться не дотрагиваться до лица, тереть глаза, т.к. это может быть дополнительными факторами распространения инфекции.