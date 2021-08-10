Объем привлеченных банками на территории республики средств клиентов, по данным на 1 июля 2021 года, увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 8,9%, составив 109,9 млрд рублей (общероссийский показатель вырос на 17,8%, северокавказский – на 3,7%). Основную долю (78,2%) составляли вклады и прочие сбережения населения – 85,9 млрд рублей. Рост к аналогичной дате прошлого года – на 8,1% (общероссийский показатель вырос на 9,1%, северокавказский – на 4,8%). Привлеченные средства юридических лиц выросли на 48,8% и составили 4,8 млрд рублей.

«В современных условиях для большинства дагестанцев банковский вклад все еще остается основным способом вложения средств, так как он застрахован и имеет гарантированную доходность в отличие от иных сберегательных финансовых инструментов. К тому же банки предлагают альтернативные средства сохранения и приумножения средств населения: растет количество предложений карт с процентами на остаток с привлекательной доходностью по накопительным счетам», - отметил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Дагестан Мурад Идрисов.

Одновременно наблюдался рост объема розничного кредитования (+80,9% г/г) до 39,9 млрд рублей. Как и ранее, основной вклад в положительную динамику вносит ипотека, доля которой достигла 31,1% от общего объема кредитов, предоставленных населению. Потребительское кредитование выросло на 64,7% и составило 27,5 млрд рублей.

В I полугодии 2021 года дагестанцы оформили почти в 2 раза больше сделок по ипотечным кредитам по сравнению с I полугодием 2020 года. Объем выданных ипотечных кредитов в республике с января по июнь 2021 года составил 12,4 млрд рублей, что в 2,3 раза больше соответствующего периода прошлого года. Активизацию ипотечного кредитования в регионе стимулировали уменьшение стоимости заемных средств, а также реализация льготных программ ипотечного кредитования граждан республики. Так, средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась за год на 0,35 процентного пункта до 7,33%. Средневзвешенный срок ипотечного кредитования в рублях составил 21,6 лет.