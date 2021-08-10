ЗАМАНА - По поводу ситуации вокруг рынка «Терек» Хасавюрта

По поводу ситуации вокруг рынка «Терек» Хасавюрта

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10 августа, 2021. Вторник 08:04

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией постановлением № 37 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан Республики Дагестан по эпидемическим показаниям» главного санитарного врача Дагестана Николая Павлова в Дагестане введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан.

По поводу ситуации вокруг рынка «Терек» Хасавюрта
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Обязательной вакцинации подлежат в том числе работники торговли. Привиться граждане должны были первой или однокомпонентной вакциной до 9 августа, а вторую должны получить до 30 августа.
Сотрудники всех рынков города неоднократно были предупреждены об этом постановлении.

В этой связи утром 9 августа городскими службами совместно с представители Роспотребнадзора и ОМВД России по г. Хасавюрт была проведена контрольная проверка сотрудников.

Ни о каком закрытии рынка речь не идет. Считаем такого рода разговоры, слухи, распускаемые в социальных сетях, провокациями. В настоящее время рынок «Терек» работает в штатном режиме.

Но такого рода проверки будут продолжены и на этом рынке, и на всех остальных торговых площадках города.

Вынуждены повторить в очередной раз. Ситуация с вирусом как в республике, так и в Хасавюрте сложная. Если нет противопоказаний, вакцинация от коронавируса обязательна в том числе для представителей торговли.

Пресс-служба Администрации МО «город Хасавюрт»

 

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