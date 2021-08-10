По поводу ситуации вокруг рынка «Терек» Хасавюрта





Обязательной вакцинации подлежат в том числе работники торговли. Привиться граждане должны были первой или однокомпонентной вакциной до 9 августа, а вторую должны получить до 30 августа.

Сотрудники всех рынков города неоднократно были предупреждены об этом постановлении.



В этой связи утром 9 августа городскими службами совместно с представители Роспотребнадзора и ОМВД России по г. Хасавюрт была проведена контрольная проверка сотрудников.



Ни о каком закрытии рынка речь не идет. Считаем такого рода разговоры, слухи, распускаемые в социальных сетях, провокациями. В настоящее время рынок «Терек» работает в штатном режиме.



Но такого рода проверки будут продолжены и на этом рынке, и на всех остальных торговых площадках города.



Вынуждены повторить в очередной раз. Ситуация с вирусом как в республике, так и в Хасавюрте сложная. Если нет противопоказаний, вакцинация от коронавируса обязательна в том числе для представителей торговли.



Пресс-служба Администрации МО «город Хасавюрт»