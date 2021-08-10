Профилактические мероприятия проходят в социальных учреждениях республики

В медицинских учреждениях республики сотрудниками территориальных отделов надзорной деятельности и профилактической работы регулярно проводятся профилактические мероприятия, целью которых является предупреждение пожаров и обучение персонала правильным действиям при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

В ходе мероприятий инспекторы ознакамливают медицинских работников с основными требованиями пожарной безопасности в социальных учреждениях. До слушателей также доводится информация о действующих противопожарных правилах и инструкциях, о возможных причинах возникновения пожаров и мерах их предупреждения.А для того, чтобы полученные знания персонал закрепил на практике, сотрудниками МЧС проводятся тренировочные эвакуации. В ходе них организаторы обучают медработников действиям в случае возникновения пожара - вызову пожарных, применению средств пожаротушения, порядку эвакуации людей и материальных ценностей.