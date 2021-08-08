В дагестанском селе Цахур реконструируют мечеть и медресе 11 века

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов 6 августа с рабочим визитом посетил Рутульский район. В самом большом по площади среди высокогорных районов Дагестана премьер-министр осмотрел ряд социальных объектов, изучил проблемы дорог, электрохозяйственного комплекса, газификации. В селе Цахур Абдулпатах Амирханов посетил знаменитое цахурское медресе Низамия 11 века, являющееся одним из старинных религиозных объектов на территории России. Из стен медресе вышло множество мусульманских учёных. Объект имеет ценность не только для цахурского народа, но и для всего Кавказа и России. Помимо учебного процесса, в цахурском медресе также велось активное переписывание научных трудов. Как рассказал имам Цахурской долины Эльдар Сулейманов, сегодня здесь продолжают преподавать, некоторые уроки в связи с пандемией переведены в режим онлайн. Состояние объекта – аварийное, новые сколы и трещины появляются как внутри, так и на фасаде здания. Правительственная делегация обсудила возможности проведения реконструкции медресе в ускоренные сроки. Абдулпатах Амирханов поручил Агентству по охране культурного наследия РД совместно с заинтересованными ведомствами определить наиболее оптимальный и ускоренный вариант решения проблемы. В частности, предложено перевести объект в республиканскую собственность и заложить финансирование в рамках Республиканской инвестиционной программы, либо направить финансирование муниципальному образованию в форме субсидии на реставрацию объекта. Председатель Правительства совместно с сопровождающими совершили коллективный намаз в цахурской мечети. В селе Рутул Абдулпатах Амирханов посетил ряд социальных и дорожных объектов, а также Центр социального обеспечения населения. Глава кабмина поинтересовался ситуацией с безработицей, а также ходом предоставления государственной помощи, нуждающимся на основании социального контракта. Также глава кабмина изучил проблемы жителей домов, которые пострадали весной текущего года из-за схода лавины. По итогам осмотра и беседы с местными жителями Абдулпатах Амирханов поручил проработать вопрос оказания поддержки пострадавшим. Завершилась поездка совещанием по вопросам социально-экономического развития Рутульского района. Принято решение о строительстве нового детского сада и школы в муниципалитете. Также ответственными министерствам и ведомствам даны поручения по решению проблем с энергоснабжением и очистными сооружениями в муниципалитете. В поездке премьер-министра сопровождали заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РД Арслан Сайпуллаев, министр экономики и территориального развития РД Руслан Алиев, врио министра транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов, министр энергетики и ЖКХ РД Ризаан Мурадов, руководитель Агентства по охране культурного наследия РД Махач Мусаев, руководитель Главархитектуры РД Незир Гусейнов, начальник УКС РД Магомед Азизов.