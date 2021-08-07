ЗАМАНА - Более 53 млрд выделят на дорожную инфраструктуру в регионах. Попадет ли Дагестан в их число?

Более 53 млрд выделят на дорожную инфраструктуру в регионах. Попадет ли Дагестан в их число?

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07 августа, 2021. Суббота 11:10
 
Более 53 млрд рублей по распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина будет выделено на строительство и реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры в регионах, сообщается на сайте Правительства России.
 
Как говорится в сообщении, 42,8 млрд рублей из этой суммы пойдёт на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Остальные 11 млрд рублей будут распределены между 20 регионами.
 
«Большая часть суммы – 42,8 млрд рублей – пойдёт на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Трасса станет важнейшей частью транспортного коридора Европа – Западный Китай. Начать её эксплуатацию планируется в 2024 году. Ещё свыше 11 млрд рублей будет распределено между 20 регионами. Эти средства направят на обновление дорожной инфраструктуры регионального, межмуниципального и местного значения», - отмечено в распоряжении.
 
В нём также указаны уже известные объекты строительства и обновления: это участок Екатеринбургской кольцевой автодороги, мост в Енисейском районе Красноярского края, капитальный ремонт путепровода в Ярославле, мостовой переход в Киришском районе Ленинградской области.  
 
В Республике Дагестан около 3000 км автодорог республиканского и межмуниципального значения. В реконструкции и улучшении геометрических параметров нуждаются многие участки дорожных объектов, находящихся в эксплуатации.
 
Из-за воздействия потока автотранспорта на дорожные конструкции происходит накопление усталостных и остаточных деформаций, приводящих к разрушениям.
 
Так, по информации Дагавтодора, отдельный участок автомобильной дороги республиканского значения «Ботлих-Карата» км 10-15 в Ахвахском районе требует ремонтных работ, его дорожное полотно нуждается в реконструкции.
 
Участок, требующий улучшения, имеется также в Тляратинском и Цунтинском районах на автодороге «Гунибское шоссе-Вентляшевский перевал» км 95-105.
 
Необходимо улучшение дорожного покрытия, искусственных сооружений и обустройства отдельных участков в Тляратинском районе на автодороге «Анцух-Тлярата» км 3-12 и Хунзахском районе «Грозный-Ботлих-Хунзах-Араканская площадка» км 211-217.
 
Поддержание дорожной инфраструктуры и её расширение – один из приоритетов работы Правительства. В этом году на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов уже было направлено более 160 млрд рублей.
 
Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств поручен Минтрансу и Росавтодору.
Более 53 млрд выделят на дорожную инфраструктуру в регионах. Попадет ли Дагестан в их число?
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