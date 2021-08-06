Дагестанцы о вакцинации

В республике наблюдается позитивная динамика темпов вакцинации от Covid-19. За июль вакцинацию прошли более 100 тыс. человек, в среднем – свыше 3 тыс. человек в день. Таким образом, темп иммунизации вырос почти на 85%.

Дагестанские блоггеры и журналисты активно обсуждают и делятся результатами прошедшей вакцинации на своих страницах в социальных сетях. Блоггер Марат Лугуев рассказал о своей реакции на введённый препарат.

«Сегодня сделал укол вторым компонентом «Спутник V». Приехали на площадь, заполнили бумажки, сели ждать — перед нами было человек 12. В какой-то момент я понял, что не успеваю на важную встречу, и собрался уходить. Девушка-волонтер сказала, что если я вернусь сегодня в любое время дня после того, как моя очередь наступит, то меня пропустят вне очереди. Я так и поступил. Уехал по своим делам, вернулся после обеда и спокойно сделал укол. Просто так, с улицы зайти и сказать: «Я занимал» не получится — там записывают всех, кто занимает очередь. Полет нормальный, ничего кроме места укола не болит», — написал Лугуев на своем Telegram канале.

По данным оперативного штаба, в республике ежедневно выявляют порядка 200-205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в стационары с подозрением на COVID-19 и пневмонией госпитализируют около 450 человек в день. Хотя еще в середине мая эти показатели в республике держались на уровне 40-50 человек. Об эпидемиологической ситуации в регионе высказался журналист Атлыгиши Даудов, который сообщил ЦУР РД о том, что привился вторым компонентом «Гам Ковид Вак».

«Сегодня поставил вторую прививку «Гам Ковид Вак». Не призываю всех это сделать, но по крайней мере призываю подумать, поразмыслить, оценить все «за» и «против» и принять верное решение. Не знаю насколько эффективна вакцина, но я её сделал, потому что надоело читать в сводках о том, что свыше сотни людей каждый день попадает на больничные койки. Стало жалко тот медицинский персонал, который уже на протяжении года борется с этой заразой. Надеюсь, что массовая вакцинация даст положительный эффект в той ситуации, которую мы сегодня наблюдаем», — сказал Даудов, пожелав всем здоровья в это непростое время.

Напомним, что в Дагестане с 21 июля введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, так называемых «групп риска», которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей. Согласно постановлению, прививку обязаны сделать работники здравоохранения, образования, социальной защиты и транспорта. Кроме того, иммунизацию необходимо пройти организаторам культурных и спортивных мероприятий, а также жителям региона, которые работают с детьми.