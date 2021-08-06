Дагестанка Ася Сагателян рассказала об участии во всероссийском конкурсе «Твой Ход»

«Почти десять лет все свободное время я посвящаю добровольчеству, при этом стараюсь развивать волонтерство в самых разных сферах – здравоохранении, культуре, экологии. На конкурсе «Твой Ход» с удовольствием присоединилась к команде трека «Делаю добро» и взялась за решение кейса Русфонда. Проблема популяризации донорства костного мозга важна и для Ставропольского края, сейчас к ее решению активно подключаются волонтеры-медики. Конкурс заинтересовал меня с самого старта. Я увидела в нем прекрасные возможности для определения своих сильных сторон и посоветовала его друзьям – студентам, которые находятся в процессе самоопределения. Очень крутые призы, конечно, ещё больше мотивируют к качественному решению заданий и прохождению образовательных курсов», – отметила она.

В направлении «Делаю добро» студенты решают кейсы, направленные на возрождение традиционных семейных ценностей, популяризацию «серебряного» волонтерства и создание культуры донорства костного мозга. Авторы лучших работ выйдут в полуфинал конкурса и смогут получить путевки на путешествия по России. До 6 августа 2021 года участникам всероссийского конкурса «Твой Ход» предстоит определиться с выбором направлений, которых всего предусмотрено 11. Трек «Делаю добро» является одним из самых востребованных среди молодежи. Его выбирают те, кто готов развивать добровольчество в России, делать добрые дела и влиять на решение актуальных социальных проблем. Партнером этого направления выступает Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), объединяющая более 160 добровольческих организаций по всей стране. Свои проекты в формате презентации и короткого сопроводительного видеоролика студентам необходимо загрузить в личный кабинет на платформе tvoyhod.online до 8 августа 2021 года. Первые восемь тысяч участников, представившие экспертам решения кейсов, получат путевки в познавательные туры по России.

Итоги второго этапа всероссийского конкурса «Твой Ход» будут объявлены 16 августа 2021 года. В полуфинал выйдут только 10 тысяч человек. Всего же заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. студентов со всей страны. Победители конкурса «Твой Ход» станут известны в ноябре 2021 года. 200 студентов получат премии в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей – дополнительные гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза.