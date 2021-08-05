«Борщевой набор» становится доступнее: на рынках и ярмарках снизились цены на сезонные овощи

При участии партии сформированы рабочие группы по контролю за стабилизацией ситуации по всей стране, сообщил руководитель рабочей группы «Единой России» по мониторингу цен на сезонные овощи, зампред Госдумы Алексей Гордеев на заседании 4 августа.

По его словам, заметнее всего цены снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают продукцию напрямую. Дополнительные торговые точки за последние две недели появились во многих регионах.

«Активнее других работают Курганская область, Краснодарский край, Республика Крым и Бурятия, где за прошедшие две недели было открыто дополнительно от 30 до 50 ярмарок», - рассказал Алексей Гордеев.

Он напомнил, что партия проводит мониторинг как в крупных торговых сетях, так и на ярмарках. Среди передовиков – Брянская область (там провели более 500 рейдов), Курская, Ярославская область, Республика Крым и Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ.

Также идет работа с торговыми сетями и фермерскими объединениями по снижению торговых наценок. «По данному направлению отличаются Республика Крым, Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Томская область, которыми проведено уже несколько десятков встреч», - отметил Алексей Гордеев.

Более чем 80 регионами РФ все поставленные задачи по снижению цен выполняются, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

«По результатам мониторинга мы видим большую активность на всех площадках, не менее 15 тысяч ярмарочных площадей сейчас предоставлены в стране фермерам. Мы «приросли» в объемах продаж за последнюю неделю. Овощей «борщевого набора» было продано 4200 тонн, что на 600 тонн больше показателя прошлой недели. При этом картофель подешевел до 30%, до 20% - лук, морковь и капуста. Сейчас мы переходим на массовый сбор овощей, объемы должны нарастать, а цены снижаться», - отметил Джамбулат Хатуов.

Контроль за ситуацией с ценами на «борщевой набор» взяли на себя все региональные отделения партии. Они ведут мониторинг, обеспечивают заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями. В 53 регионах прошло 415 встреч с ритейлерами, в 83 субъектах РФ состоялось почти 4,2 тысячи рейдов по торговым точкам для фиксации цен на основные продукты питания. В 59 регионах открыто более 1200 дополнительных ярмарок с конца июля.

Предложенные партией и Правительством меры приносят результаты, отмечают в регионах. В Липецкой области удалось добиться снижения цен в среднем на 14%. В конце июля представители рабочей группы «Единой России» договорились, что наценка на сезонные овощи в торговых сетях там будет минимальной – 10-15%.

Заметно снизилась цена на овощи в Нижегородской области: картофель подешевел на 22% - до 36 рублей за килограмм, лук репчатый - на 7%, до 30 рублей, морковь – на 4%, до 58 рублей за килограмм. Первая сельскохозяйственная ярмарка прошла в Дзержинске, в ближайшее время они будут открыты в других районах и городах региона.

В Калужской области наблюдается тенденция к снижению цен на картофель и огурцы, в целом дефицита овощей нет. Жители региона могут приобрести фруктовую и овощную продукцию из Ростовской, Московской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Удмуртии, Нижнего Новгорода, Крыма. Стабилизацию ситуации с ценами в регионе объясняют ограничениями торговой надбавки – она не может превышать 10% на отдельные товары.

Напомним, 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого набора». Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева.

На совещании с членами Правительства 21 июля Президент поддержал предложения «Единой России» и Правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и Правительство РФ, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы.