В Дагестане не работает светофор? Напишите об этом в соцсетях

Накануне жители Махачкалы оставили в Инстаграме жалобы на неработающий светофор. Обращения зафиксировались ЦУР РД через систему «Инцидент Менеджмент», и вскоре проблема была решена.

Из сообщений граждан стало ясно, на какой территории имеется указанная проблема.

«На перекрестке улиц Агасиева и Исмаилова не работает светофор! С одной из сторон постоянно горит красное обращение», - писали жители города.

Сотрудники Центра передали обращение в администрацию города Махачкалы. В свою очередь, МБО «Махачкала-1» осуществило работу по устранению неполадок работы светофора.

По данным ЦУР РД, за прошедший месяц на дефекты махачкалинских светофоров в систему «Инцидент Менеджмент» поступила 31 жалоба. Подобные инциденты возникают на разных улицах города, независимо от района.

Всего отделом по обслуживанию светофорных объектов администрации города Махачкалы координируются 198 светофоров.

Они должны содержаться в надлежащем состоянии. Если светофор не работает, поврежден, наблюдаются перебои/ошибки в его работе, сообщите об этом. Своевременное уведомление о данной проблеме поможет снизить риск дорожно-транспортных происшествий на перекрестках дорог.

Если у вас есть жалоба и вы хотите о ней рассказать, вам нужно всего лишь открыть любую социальную сеть, зайти на открытую, желательно, официальную страницу и оставить под любой публикацией комментарий с описанием проблемы и адресом. Центр управления регионом зафиксирует ваше обращение и передаст в соответствующее ведомство или службу.