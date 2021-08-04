ЗАМАНА - Достигнуто соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой и рядом общественных организаций по наблюдению за выборами.

Достигнуто соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой и рядом общественных организаций по наблюдению за выборами.

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04 августа, 2021. Среда 14:35
Достигнуто соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой и рядом общественных организаций по наблюдению за выборами.

Во вторник, 3 августа, на площадке Общественной палаты Республики Дагестан состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой РД, региональным общественным Штабом по наблюдению за выборами в депутаты ГД ФС РФ и в депутаты НС РД и Общественной наблюдательной комиссией РД.

Достигнуто соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой и рядом общественных организаций по наблюдению за выборами.
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Председатель Общественной наблюдательной комиссии РД Омаров Омар сказал: «Граждане, находящиеся в изоляторе временного содержания или СИЗО, ещё не осуждён, и поэтому это очень важно, чтобы он имел возможность проголосовать. Члены Общественной наблюдательной комиссии будут находиться в период всего процесса голосования во всех учреждениях, где содержатся подследственные граждане и контролировать весь процесс голосования».

 Как отметил руководитель регионального общественного Штаба по контролю за выборами Буниямин Магомедов: «Подписание соглашения о сотрудничестве - своевременная мера взаимодействия. Необходимо создать все условия, чтобы граждане, находящиеся в изоляторе временного содержания и следственных изоляторах, могли в полной мере реализовать всю полноту своих избирательных прав».

 Председатель Общественной Палаты РД Абдулмуьмин Ибрагимов, говоря о важности юридического регламентирования взаимодействия отметил важность трёхстороннего соглашения в целях обеспечения общественного наблюдения за соблюдением избирательных прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания, при проведении выборов депутатов Государственной Думы и Народное Собрание РД: «В соответствии с Конституцией РФ, до вынесения обвинительного приговора суда каждый гражданин обладает выборным правом. Наша задача – совместно обеспечить реализацию конституционных прав наших земляков».

 

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