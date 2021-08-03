ЗАМАНА - Узнать о коронавирусных ограничениях дагестанцы могут по интерактивной карте России

Узнать о коронавирусных ограничениях дагестанцы могут по интерактивной карте России

Автор
03 августа, 2021. Вторник 09:04

Теперь узнать актуальную информацию о количестве случаев заболевания COVID-19 и временных ограничительных мерах в Дагестане можно с помощью карты ситуационных ограничений в регионах. Карта создана АНО «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты» и доступна на сайте стопкоронавирус.рф. За еженедельное обновление информации отвечают Центры управления регионами. Об этом сообщают представители АНО «Диалог».

Узнать о коронавирусных ограничениях дагестанцы могут по интерактивной карте России
Информация

Данный проект АНО «Диалог» запустили еще в первую волну COVID-19 совместно со стопкоронавирус.рф. Он носит не просто информационный характер, - это инструмент, которым могут пользоваться граждане, чтобы обезопасить себя во время пандемии.

По словам генерального директора АНО «Диалог» Алексея Гореславского, интерактивная карта в режиме реального времени отражает этапы снятия ограничений для выхода российских регионов из режима всеобщей самоизоляции. По его подсчетам, в первую волну количество просмотров страницы достигало 56 млн в месяц.

«Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения. Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях. Инициативу поддержала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Карта запущена, у граждан снова есть доступ к актуальной информации о действующих в каждом регионе мерах по борьбе с коронавирусом», – отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Информация, отображенная на карте, актуальна для граждан. Она не просто демонстрирует меры, предпринимаемые регионами в борьбе с коронавирусом, но и помогает спланировать жизнь граждан, начиная от отпуска, заканчивая поездками по делам: «На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами», – сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Узнать о введенных ограничительных мерах в своем регионе можно в разделе «Подробные данные» на портале стопкоронавирус.рф. Ссылка на карту: https://bit.ly/3rLZl7M

 

Прочитано 37 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top