Узнать о коронавирусных ограничениях дагестанцы могут по интерактивной карте России

Теперь узнать актуальную информацию о количестве случаев заболевания COVID-19 и временных ограничительных мерах в Дагестане можно с помощью карты ситуационных ограничений в регионах. Карта создана АНО «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты» и доступна на сайте стопкоронавирус.рф. За еженедельное обновление информации отвечают Центры управления регионами. Об этом сообщают представители АНО «Диалог».

Данный проект АНО «Диалог» запустили еще в первую волну COVID-19 совместно со стопкоронавирус.рф. Он носит не просто информационный характер, - это инструмент, которым могут пользоваться граждане, чтобы обезопасить себя во время пандемии.

По словам генерального директора АНО «Диалог» Алексея Гореславского, интерактивная карта в режиме реального времени отражает этапы снятия ограничений для выхода российских регионов из режима всеобщей самоизоляции. По его подсчетам, в первую волну количество просмотров страницы достигало 56 млн в месяц.

«Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения. Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией о вводимых в регионах ограничениях. Инициативу поддержала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Карта запущена, у граждан снова есть доступ к актуальной информации о действующих в каждом регионе мерах по борьбе с коронавирусом», – отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Информация, отображенная на карте, актуальна для граждан. Она не просто демонстрирует меры, предпринимаемые регионами в борьбе с коронавирусом, но и помогает спланировать жизнь граждан, начиная от отпуска, заканчивая поездками по делам: «На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами», – сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.