Начался прием заявлений от желающих проголосовать по месту нахождения

Сегодня, 2 августа 2021 года, в Дагестане, как и по всей стране, начался прием заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения. Избирательная комиссия Республики Дагестан напоминает, что заявление о включении в список избирателей по месту нахождения может подать любой избиратель, желающий проголосовать на другом избирательном участке, если место его нахождения в день голосования не совпадает с местом его регистрации и находится в пределах избирательного округа. Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность избирателю проголосовать на выборах: - депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; - депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва. Пункты приема заявлений начнут работать со 2 августа в территориальных избирательных комиссиях республики, территориальных отделах «МФЦ», а также заявление можно будет подать в личном кабинете на едином портале государственных услуг в сети Интернет. График работы пунктов приема заявлений в период со 2 августа по 13 сентября 2021 года: в территориальных избирательных комиссиях: в рабочие дни – с 09:00 до 17:00 часов; в выходные дни – с 10:00 до 14:00 часов; в территориальных отделах МФЦ – в их рабочее время; на едином портале государственных услуг – круглосуточно. Напоминаем также, что в участковых избирательных комиссиях пункты приема заявлений будут работать с 8 сентября по 13 сентября 2021 года: в рабочие дни с 13:00 до 18:00 часов; в выходные дни с 10:00 до 14:00 часов.