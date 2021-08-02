Ассоциация СРО «Гильдия строителей СКФО» и Администрация городского округа «город Дербент» провели совместное совещание, на котором были рассмотрены вопросы соблюдения условий муниципальных контрактов подрядными организациями — членами Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО» на объектах города.

В мероприятии, прошедшем в городской администрации, приняли участие заместитель Главы администрации города Дербент Артур Гамзатов, начальник Управления капитального строительства Владимир Шихкеримов, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Руфет Алиев, руководство Ассоциации в лице Президента Али Шахбанова и Генерального директора Запира Акаева, а так же представители СРО и подрядных организаций.

Открывая совещание, Артур Гамзатов отметил, что качество строительства и своевременность ввода в эксплуатацию социально значимых объектов имеют важное значение для жителей города. «Сегодня силами подрядных организаций — членами Гильдии строителей ведутся работы на 17 объектах на общую сумму более 1,5 млрд руб. Из них по 11 объектам в качестве заказчика выступает городское Управление капстроительства, по 3 объектам — Управление ЖКХ города и по 3 объектам — Дагестанский Некоммерческий Фонд Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Мы проводим постоянный мониторинг за ходом исполнения контрактных обязательств, осуществляем муниципальный контроль.

Должен отметить, что недостаточный контроль за ходом строительства и качеством производимых работ, безответственное отношение некоторых подрядных организаций к исполнению контрактов приводит к затягиванию сроков сдачи объектов.

Предложенный Президентом Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО» формат совещания с участием и заказчиков, и подрядных организаций, совместный анализ текущей ситуации на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта и выработка действенных механизмов по исполнению условий контрактов позволит, я надеюсь, исполнить договорные обязательства качественно и в срок» — отметил Артур Гамзатов. Обращаясь к присутствующим он сообщил, что Администрация города и Гильдия строителей договорились подписать соглашение о сотрудничестве, которое позволит вести двойной контроль исполнения контрактных обязательств, как со стороны администрации, так и саморегулируемой организации.

Али Шахбанов в своем выступлении отметил роль и ответственность саморегулируемой организации, в том числе и имущественную, за надлежащее исполнение условий контрактов и договорных обязательств подрядными организациями — членами СРО перед государственными и муниципальными заказчиками. «В целях эффективного контроля деятельности членов СРО, в том числе по исполнению ими договорных обязательств, необходимо наладить взаимодействие СРО и Заказчиков.

Такая практика нами наработана с государственными заказчиками и теперь мы выстраиваем партнерские отношения и с муниципальными заказчиками. Этому совещанию предшествовали контрольные мероприятия, проведенные Контрольным комитетом Ассоциации в отношении своих членов — исполнителей муниципальных контрактов по городу Дербент, и совместный с заказчиками анализ качества проводимых работ, соблюдения сроков строительства, требований охраны труда и культуры производства.

На основании достигнутого соглашения Ассоциация и Заказчики от Администрации города будут осуществлять двухстороннее взаимодействие по вопросам повышения качества и безопасности при осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов, строящихся членами Ассоциации на территории города Дербент, а также координацию действий при организации и проведении совместных мероприятий по выявлению и пресечению фактов нарушения законодательства при исполнении договорных обязательств» — подчеркнул Али Шахбанов.

Далее стороны перешли к процедуре подписания соглашения.

Предлагая ход дальнейшей работы в рамках совещания, Запир Акаев обозначил характерные проблемы во взаимоотношениях «заказчик — подрядчик» и призвал каждый строительный объект, по которому у администрации Дербента есть вопросы, рассматривать индивидуально.

В ходе совещания состоялся откровенный разговор. Стороны обсудили сложившуюся ситуацию на каждом объекте.

Заказчиками были высказаны претензии к слабой организации строительного производства, к ведению исполнительной документации, наличию техники и оборудования, квалифицированных ИТР, линейных работников и рабочих строительных специальностей, культуре производства на ряде объектов.

Так же было отмечено несовершенство государственных закупок строительной продукции. «Мы не хотим, чтобы компании, которые не могут в должной степени качественно исполнить контракты и срывают сроки сдачи объектов, вновь появлялись на объектах города. Но, увы, сегодня 44 — ФЗ им это позволяет» — отметил Владимир Шихкеримов.

Одними из главных, по мнению строителей, являются вопросы ценообразования в строительстве, резкий рост стоимости строительных ресурсов и низкое качество проектно-сметной документации.

Али Шахбанов, как член Совета НОСТРОЙ, отметил, что указанные проблемы характерны для всех субъектов России и в этом направлении ведется системная работа Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) .

В заключении Артур Гамзатов отметил, что совещание было содержательным, выступления сторон были откровенными и аргументированными.

“Достигнутое Соглашение должно способствовать исполнению договорных обязательств качественно и в срок с учетом интересов сторон. Но самое главное — оно должно стать плодотворным и долгосрочным. Город наш развивается, он становится большой строительной площадкой и мы хотим видеть здесь профессиональных, ответственных строителей» — заключил он.

Али Шахбанов, завершая встречу, отметил: «Гильдия строителей защищает интересы не только своих членов, но и заказчиков, а так же потребителей строительных услуг. В силу требований закона в отношении члена СРО мы можем осуществлять контрольные мероприятия не чаще 1-го раза в год, а по вашим обращениям и в рамках Соглашения мы можем принять оперативные меры реагирования и дисциплинарного воздействия на своих членов.

По результатам данного совещания в отношении подрядных организаций, в адрес которых были высказаны серьезные претензии и замечания, будут проведены внеплановые проверки. О результатах проверки и принятых мерах мы известим вас письменно. Вместе с тем, хочу выразить уверенность — строители не подведут, совместными усилиями мы исполним контрактные обязательства» — отметил Али Шахбанов.

Совещание на этом завершилось, а руководство Гильдии строителей совершило инспекционную поездку по объектам, строительство и реконструкцию которых осуществляют члены Гильдии строителей, в том числе строительство фонтанного комплекса и реконструкцию парка Низами Гянджеви, где генеральным подрядчиком выступает ООО «МОНСТРОЙ».

Напомним, в Дербенте строится самый большой по площади фонтан (5000 кв. метров), обладающий самым большим водным лабиринтом и самым большим водным экраном (65х25), он станет рекордсменом России. Также он будет обладать самым мощным водным залпом воды (4 кубометров за 2,5 секунды).

В настоящее время на объекте проводится большой комплекс работ. Чаши фонтана уже облицовываются, в зоне так называемого сухого фонтана готовятся лотки для решеток, строится амфитеатр с видом на фонтан. Насосные группы смонтированы в техническом помещении. Монтаж систем вентиляции и оборудования так же продолжается.