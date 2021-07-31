Касательно плана развития Дербента Максим Решетников заявил, что он основан на предложениях республики, уже подготовлен и проходит стадию согласования с профильными ведомствами. В него вошло больше 80 мероприятий, охватывающих разные сферы – транспорт, коммунальная инфраструктура, социальная сфера, туризм.

«Вопрос на контроле у Председателя Правительства РФ. Думаю, что до середины сентября все вопросы должны учесть, чтобы заявки попали в бюджет. Важно понимать, что план – это стратегия, особенность в том, что стратегия эта целостная, подкрепленная внебюджетными, частными инвестициями. Это важный фактор, который делает диалог с Министерством финансов более аргументированным. Документ сам по себе республика и муниципалитет подготовили качественный», – сказал глава Минэкономразвития России.

У Врио Главы РД журналисты поинтересовались, какие планируются меры стимулирования выхода предприятий из «тени».

«Это для нас крайне важно, потому что это та тема, в которой заинтересована и власть, и предприниматели, и население. У нас все-таки большинство товаропроизводителей для нужд населения, именно представители малого и среднего предпринимательства. Проведена встреча с предпринимателями, мы выслушали проблемы, которые на сегодняшний день волнуют наших земляков, обсудили их предложения по возможным упрощениям в рамках существующего законодательства, которые мы можем использовать. Часть из них уже находится в работе.

Самое главное, к чему мы пришли - наверное, сегодня будем рассматривать вопросы развития малого и среднего предпринимательства в большей степени по отраслям. Мы создали уже институт так называемого проектного офиса по инвестициям и предпринимательству, его возглавит один из первых заместителей Председателя Правительства РД, сейчас они готовят предложения для того, чтобы мы их учли при формировании этой работы. Максим Геннадьевич инициативу поддержал – у нас есть комиссия по повышению доходной части бюджета, ее следующее заседание пройдет при сопровождении федеральных институтов, которые могут по некоторым вопросам принять участие в решении, в том числе на законодательном уровне», - сообщил Сергей Меликов.

В продолжение пресс - подхода Максима Решетникова попросили коротко рассказать об основных вопросах, обсуждённых на совещании.

«В основном это три блока вопросов. Первый - легализация бизнеса, которая должна идти с двух сторон. Во-первых, уплата налогов - обязанность бизнеса, из которой возникает защита прав людей, достойная зарплата, пенсия, социальное развитие. Этот процесс должен идти, исходя из того, что все службы - налоговая и прочие - это контролируют, и порядок здесь будет наводиться.

С другой стороны мы должны создавать стимулы для бизнеса, поскольку сам бизнес на Кавказе вырос. Меховая промышленность, кластер предприятий по производству обуви в Дагестане работают на наш внутренний рынок, который испытывает недостаток. Очень важно, чтобы предприятия легализовались, начали инвестировать в себя, в качество продукции, в развитие, и мы обсуждали, как это реализовать. Возможно, это будет отдельный индустриальный парк со всей инфраструктурой, куда мы привлечем средства Корпорации МСП. Предприятия зайдут на долгий срок, создадут производства, получат необходимые сертификаты, то есть получат возможность работать открыто и «по-взрослому». Сюда же мы можем привлечь льготные кредиты и иные меры господдержки. Одним словом, нам предстоит серьезный формат работы с бизнесом», - заявил Максим Решетников.

Кроме того, глава Минэкономразвития России рассказал, что в качестве мер поддержки рассматриваются варианты по введению налоговых режимов, выгодных бизнесу, что является критически важным для них.

«Стоит упомянуть и специальный налоговый режим для самозанятых, что в Дагестане очень востребовано, а также упрощённую систему налогообложения. Государство делает многое в части поддержки бизнеса, и мы вправе ждать от него встречных шагов.

Второй блок вопросов– неплатежи по ЖКХ. Безусловно, коммунальный комплекс Дагестана сегодня требует солидных инвестиций, и если мы не наведем порядок в этой сфере, то не обеспечим население качественной жизнью, не заведем бизнес, не привлечём туристов, инвесторов. Никто не будет вкладываться, если нет сбора и условий.

Третий вопрос, который мы также обсуждали по поручению Председателя Правительства России Михаила Мишустина, - это отработка в каждой территории регионов СКФО экономической модели развития до 2030 года. То есть, мы ставим задачу определить, какая структура экономики будет к этому периоду, сколько молодежи будет иметь рабочие места, какие проекты реализовать для них, чтобы добиться развития Дагестана. Отмечу, что в регионе есть солидные пакеты инвестпроектов на 50 тысяч рабочих мест, но этого недостаточно, так как регион растет, и будет обидно, если самый главный ресурс – энергичная и активная молодежь - уедет из республики.

Сегодня в совещании принимали участие представители ряда федеральных отраслевых ведомств, поскольку поднимаемые вопросы точечные, и очень важно, что мы садимся за стол и работаем одной большой командой. Это общая установка в работе правительства и делается в помощь регионам, поскольку некоторые накопившиеся годами проблемы зачастую сложно решаемы для субъекта», - констатировал Максим Решетников.

В заключении у Сергея Меликова поинтересовались, на какой срок рассчитано исполнение проекта модели экономического развития Дагестана.

«Она совпадает с основными требованиями к стратегическому развитию Российской Федерации и конечной датой является рубеж 2030 года. Эта дата выбрана, так как национальные цели, о которых говорил Максим Геннадьевич, спланированы до 2030 года, многие национальные проекты также реализуются до этой даты. Это не значит, что мы заглядываем только в 2030 год, это конечный результат, но ему будут предшествовать некоторые реперные показатели. Сегодня мы обсудили и решили взять ближайший показатель - это трёхлетку - 2022-2024 годы, так как бюджетное планирование осуществляется на три года. Таким образом, мы сможем видеть возможности федерального бюджета по поддержке наших предложений и рационально планировать бюджет Дагестана.

Дальше мы возьмём за основу показатель следующих трёх лет и так же по этим реперным точкам будем двигаться. Но это не значит, что мы модель экономического развития заканчиваем 2030-м годом и обрываем: это тот этап, который мы пытаемся вывести на уровень планового социально-экономического развития Дагестана. В принципе, как и в других регионах, в стране реализуются подобные модели, и тогда мы с учетом показателей можем определять промежуточные и конечные результаты»,- сказал руководитель региона.

При этом, по словам Сергея Меликова, модель не является какой то неподвижной или немобильной, с учётом особенностей, вновь возникающих задач и приоритетов она будет корректироваться.

«Перед нами поставлена задача разрабатывать модель не в неком стандарте или стагнации, а применяется достаточно творческий подход, мы её синхронизируем с нашей стратегией, которую принимаем в ближайшее время, и с теми вопросами, которые уже реализуются, например, национальные проекты. Задачи, реализуемые в их рамках, включаются в модель развития. Думаю, это очень удобный для правильного развития Дагестана посыл. Дагестан сегодня не может развиваться вне Каспия, соседних регионов, и модель, конечно же, должна быть синхронизирована с ними», - заключил Врио Главы РД.