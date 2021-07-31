ЗАМАНА - Максим Решетников: разработка модели комплексного развития Дагестана позволит определить дополнительные точки роста в Республике

Максим Решетников: разработка модели комплексного развития Дагестана позволит определить дополнительные точки роста в Республике

Автор
31 июля, 2021. Суббота 11:06
Максим Решетников: разработка модели комплексного развития Дагестана позволит определить дополнительные точки роста в Республике

Министр экономического развития России Максим Решетников и врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов в рамках рабочего визита министра в Махачкалу обсудили вопросы развития мер стимулирования выхода предприятий из неформального сектора экономики и увеличения налогооблагаемой базы.

Максим Решетников: разработка модели комплексного развития Дагестана позволит определить дополнительные точки роста в Республике
Информация

По словам министра, ключевым вопросом является разработка модели экономического развития Дагестана. «Председатель Правительства дал поручение внимательно проанализировать перспективы развития каждого субъекта Северного Кавказа с прицелом на 2030 год: как будут достигаться национальные цели развития, особенно в сфере экономики», - подчеркнул он.

Максим Решетников также обратил внимание на необходимость обеспечения рабочими местами молодых специалистов.

«Важно, чтобы те молодые люди, которые выходят на рынок труда с соответствующим образованием понимали, что их ждут рабочие места и они находятся в регионах Северного Кавказа. Эта большая работа подразумевает, что нам нужно посмотреть и максимально мобилизовать все возможности, которые у нас есть», - отметил он.

По мнению министра, ещё одним толчком инвестиционного развития Республики должна стать легализация того бизнеса, который сейчас присутствует и развивается на территории региона. «Надо приложить усилия, создать условия и убедить предпринимателей в том, что нужно обеспечивать защиту интересов работников, платить налоги в том числе. Мы будем возвращаться к этому вновь и вновь пока не добьёмся решений этих вопросов», - заключил Максим Решетников.

Безусловно, пандемия и введенные в связи с ее распространением ограничительные мероприятия, по словам врио главы Республики Дагестан Сергея Меликова, оказывают негативное влияние на текущую ситуацию и на достижение показателей по сбору налогов. «В рамках мероприятий по поддержке бизнеса нами были приняты решения по снижению ставок ряда налогов в два раза», – подчеркнул глава субъекта, отметив, что на территории республики с 1 июля 2020 года также действует специальный налоговый режим – «Налог на профессиональный доход», направленный на предоставление гражданам возможности вести предпринимательскую деятельность в более комфортных условиях.

Сергей Меликов в рамках рабочего визита министра в Махачкалу обсудили вопросы развития мер стимулирования выхода предприятий из неформального сектора экономики и увеличения налогооблагаемой базы.

По словам министра, ключевым вопросом является разработка модели экономического развития Дагестана. «Председатель Правительства дал поручение внимательно проанализировать перспективы развития каждого субъекта Северного Кавказа с прицелом на 2030 год: как будут достигаться национальные цели развития, особенно в сфере экономики», - подчеркнул он.

Максим Решетников также обратил внимание на необходимость обеспечения рабочими местами молодых специалистов.

«Важно, чтобы те молодые люди, которые выходят на рынок труда с соответствующим образованием понимали, что их ждут рабочие места и они находятся в регионах Северного Кавказа. Эта большая работа подразумевает, что нам нужно посмотреть и максимально мобилизовать все возможности, которые у нас есть», - отметил он.

По мнению министра, ещё одним толчком инвестиционного развития Республики должна стать легализация того бизнеса, который сейчас присутствует и развивается на территории региона. «Надо приложить усилия, создать условия и убедить предпринимателей в том, что нужно обеспечивать защиту интересов работников, платить налоги в том числе. Мы будем возвращаться к этому вновь и вновь пока не добьёмся решений этих вопросов», - заключил Максим Решетников.

Безусловно, пандемия и введенные в связи с ее распространением ограничительные мероприятия, по словам врио главы Республики Дагестан Сергея Меликова, оказывают негативное влияние на текущую ситуацию и на достижение показателей по сбору налогов. «В рамках мероприятий по поддержке бизнеса нами были приняты решения по снижению ставок ряда налогов в два раза», – подчеркнул глава субъекта, отметив, что на территории республики с 1 июля 2020 года также действует специальный налоговый режим – «Налог на профессиональный доход», направленный на предоставление гражданам возможности вести предпринимательскую деятельность в более комфортных условиях.

 

Прочитано 18 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top