Оперштаб по вопросам мониторинга и реагирования на изменение цен на товары в Дагестане возглавит Абдулпатах Амирханов





Руководитель региона сообщил, что накануне по инициативе партии «Единая Россия» состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми регионами, в ходе которого, в том числе был затронут вопрос формирования цен в розничной и оптовой торговле. Кроме того, обеспокоенность граждан ростом цен на отдельные продукты питания и непродовольственные товары показывает информация, поступающая по линии Центра управления регионом РД.



Сергей Меликов отметил, что в Дагестане на сегодня цены на продукты питания ниже, чем в других регионах страны. Это готовы подтвердить как представители Правительства РФ, так и представители предпринимательского сообщества. Такая информация поступает также и от Общероссийского народного фронта. Тем не менее, разница в ценах в регионе имеется. Самые низкие цены на продовольственные товары на рынке, в магазинах цены несколько выше. Сегодняшние цены на рынке и в магазинах, как было отмечено, не превышают тех норм, которые определены Федеральной антимонопольной службой.



С докладом о мониторинге цен на продовольственные товары в республике выступил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов. По его словам, с апреля по май 2021 года на рынках республики наблюдалось повышение розничных цен на овощи. Основным фактором, способствовавшим повышению цен, как считает министр, являлось уменьшение производства и запасов урожая 2020 года по всей стране и вследствие уменьшения ввоза из регионов РФ.



Как сообщил Батталов, в целях обеспечения стабилизации цен путем увеличения объема производства овощей муниципальным образованиям республики Минсельхозпродом РД рекомендовано увеличить площади под эти культуры. Также в 2021 году увеличена ставка субсидирования по несвязанной поддержке овощеводства с 1 тыс. рублей до 25 тыс. рублей за га.



Учитывая, что проведение сельскохозяйственных ярмарок может быть одним из механизмов стабилизации цен на сельхозпродукцию Минсельхозпродом РД налажена работа по проведению республиканских сельскохозяйственных ярмарок с предоставлением бесплатных торговых мест.



По результатам проводимого еженедельного мониторинга цен на непродовольственные товары первой необходимости в системе автоматизированного рабочего места, как сообщил министр промышленности и торговли РД Низам Халилов, изменение цен не зафиксировано, ситуация на потребительском рынке республики стабильна и дефицита товаров не наблюдается. «Вместе с тем, по данным Дагестанстата, в результате еженедельного мониторинга цен на непродовольственные товары с 6 по 12 июля 2021 года наблюдается незначительное повышение цены на некоторые предметы гигиены и непродовольственные товары первой необходимости», – сказал Халилов.



Министр строительства РД Артур Сулейманов рассказал о мониторинге цен на строительные материалы в регионе. Он сообщил, что рост цен на строительные материалы в 2021 году может быть вызван активизацией внутреннего рынка из-за начала массовых сезонных работ. «На рынке повысился спрос на основные виды строительных материалов», – сказал Сулейманов, отметив, что в целом динамика изменения стоимости в республике соответствует той тенденции, которая наблюдается в других регионах страны.



По словам министра, для стабилизации и снижения уровня цен товаров с биржевыми котировками, таких как металл и цемент, необходимо сократить цепочку посредников. Кроме того, для таких добываемых товаров, как песок, щебень, он порекомендовал активизировать работу по лицензированию карьеров, при этом пресекая деятельность незаконных карьеров. Также Сулейманов предложил рассмотреть иные способы добычи песка, в том числе гидротехническим способом.



Для стабилизации и снижения уровня цен на производственные товары, в первую очередь, на облицовочный кирпич, производство которого в регионе практически отсутствует, было рекомендовано рассмотреть меры поддержки производителей, готовых развивать современные производства кирпича.



Руководитель УФАС по РД Каир Бабаев, говоря о проводимой работе по контролю роста цен, сообщил, что у управления имеются возможности прямого применения санкций антимонопольного органа только в случае, когда хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение и злоупотребляет этим положением на любом товарном рынке, будь то продовольственный рынок, стройматериалы, авиаперевозки и т.д. При этом и доминирующее положение не в счет, если выручка от реализации товара организации за последний год не превышает 400 млн рублей.



Как сообщил Бабаев, на текущий момент УФАС по РД осуществляет контроль по поручению Правительства РФ по маслу и сахару. «Цены по республике – среднероссийские. Есть увеличение, но это все в пределах той инфляции, которую мы наблюдаем в течение этого года. По всем остальным товарам у нас открыта горячая линия. Еженедельно поступившая информация доводится до ФАС», – сообщил руководитель управления.



Кроме того, было отмечено, что в Дагестане строительную деятельность ведут более 1,3 тыс. организаций. По данным УФАС, хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, не выявлено.



Что касается цен на авиабилеты, Бабаев сообщил, что ранее в отношении пяти авиаперевозчиков было возбуждено дело и выдано предписание о необходимости расчета стоимости билета в соответствии со складывающимися расходами компании на единицу билета без учета принципов динамического ценообразования. Но после обжалования его компаниями в Президиум ФАС предписание УФАС по РД было отменено.



Сергей Меликов отметил, что решение данного вопроса – федерального уровня, и предложил подготовить письмо в Правительство РФ.



Подводя итоги совещания, глава республики поручил до конца июля сформировать новый состав оперативного штаба, который займется вопросами мониторинга и реагирования на изменение цен на продовольственные и непродовольственные товары в регионе. Его возглавит Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов, а сами заседания будут проходить ежемесячно.



Было отмечено, что в рамках работы Оперштаба нужно предусмотреть 4 направления: цены на продовольственные, промышленные, строительные товары и иные услуги. По словам Сергея Меликова, необходимо уточнить состав участников данного Оперштаба, более широко развив по отраслям участие общественников, которые дают исчерпывающую информацию о ценах в заведениях общепита, услугах перевозки. Также глава региона призвал привлекать к этой работе Общероссийский народный фронт, УФАС и другие структуры. Сергей Меликов в состав Оперштаба также поручил ввести представителей Центра управления регионом, который, в свою очередь, будет еженедельно проводить мониторинг цен и сообщать о ситуации премьер-министру РД.



Кроме того, врио Главы РД поручил до конца июля проработать и доложить график проведения сельхозярмарок, которые тоже будет способствовать снижению цен. Глава республики поручил Председателю Правительства РД предусмотреть эту работу также в городах и районных центрах.



Кроме того, была отмечена необходимость проведения ярмарок промышленных товаров, активного участия региона в выставках, в том числе за границей, и в целом расширения связей, которое будет способствовать поставке дефицитных материалов и продуктов, увеличению предложения, стабилизации цен. Также Сергей Меликов обозначил необходимость развития в регионе переработки продукции, производства консервов, создания логистических центров, отметив при этом высокое качество и востребованность дагестанской продукции.

