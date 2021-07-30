Для работы на выборах журналистам будет предъявлен ряд требований

28 июля Центральная избирательная комиссия утвердила порядок аккредитации представителей СМИ для работы на выборах. Согласно принятому документу, аккредитация журналистов носит уведомительный характер и действует на протяжении всего периода голосования. При этом работающий на выборах журналист наделяется значительными правами, но также к нему предъявляется ряд требований.

Региональные СМИ могут подать заявку на аккредитацию в избирательную комиссию субъекта РФ с 30 июля по 13 сентября 2021 года. Журналисты, получившие аккредитацию, вправе находиться на участках все три дня голосования - 17, 18 и 19 сентября 2021 года, а также при досрочном голосовании там, где оно используется. Региональный избирком теперь может организовать подачу заявки на аккредитацию региональным СМИ через территориальную избирательную комиссию по месту нахождения и там же организовать выдачу удостоверения.

Аккредитованные журналисты получают право присутствовать при голосовании и подсчете голосов, а также на заседаниях комиссий при установлении итогов выборов, знакомиться с протоколами об итогах голосования и получать их копии, осуществлять фото- и видеосъемку всех процедур, предварительно поставив избирком в известность. Кроме того, журналисты смогут присутствовать при выездном голосовании и при помещении бюллетеней в сейф-пакеты.

Также в ходе заседания был утвержден порядок работы международных наблюдателей.

Как отметил руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами в Государственную Думу ФС РФ, Народное Собрание РД Буниямин Магомедов, «Впервые у нас выработались требования, которые позволят не допустить использование статуса журналиста недобросовестными гражданами. Мы помним прежний регламент, который предполагал, что практически любой мог прийти на выборы с удостоверением «пресса» и нарушать порядок работы УИК. Таким образом, наши граждане увидят открытость и прозрачность всей избирательной кампании. Мы не должны допускать чтоб представители СМИ выступали в интересах тех или иных кандидатов или политических сил, которым они симпатизируют».

По словам члена Союза журналистов России, члена регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Сабины Курбановой, «Любой журналист с 30 июля может подать заявку и получить аккредитацию через форму на сайте. В случае назначения повторных выборов данная аккредитация будет продолжать действовать и подавать заявку повторно не придется. Вместе с тем аккредитация журналиста может быть приостановлена в случае распространения слухов под видом подтвержденных сообщений».