Региональные СМИ могут подать заявку на аккредитацию в избирательную комиссию субъекта РФ с 30 июля по 13 сентября 2021 года. Журналисты, получившие аккредитацию, вправе находиться на участках все три дня голосования - 17, 18 и 19 сентября 2021 года, а также при досрочном голосовании там, где оно используется. Региональный избирком теперь может организовать подачу заявки на аккредитацию региональным СМИ через территориальную избирательную комиссию по месту нахождения и там же организовать выдачу удостоверения.
Аккредитованные журналисты получают право присутствовать при голосовании и подсчете голосов, а также на заседаниях комиссий при установлении итогов выборов, знакомиться с протоколами об итогах голосования и получать их копии, осуществлять фото- и видеосъемку всех процедур, предварительно поставив избирком в известность. Кроме того, журналисты смогут присутствовать при выездном голосовании и при помещении бюллетеней в сейф-пакеты.
Также в ходе заседания был утвержден порядок работы международных наблюдателей.
Как отметил руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами в Государственную Думу ФС РФ, Народное Собрание РД Буниямин Магомедов, «Впервые у нас выработались требования, которые позволят не допустить использование статуса журналиста недобросовестными гражданами. Мы помним прежний регламент, который предполагал, что практически любой мог прийти на выборы с удостоверением «пресса» и нарушать порядок работы УИК. Таким образом, наши граждане увидят открытость и прозрачность всей избирательной кампании. Мы не должны допускать чтоб представители СМИ выступали в интересах тех или иных кандидатов или политических сил, которым они симпатизируют».
По словам члена Союза журналистов России, члена регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Сабины Курбановой, «Любой журналист с 30 июля может подать заявку и получить аккредитацию через форму на сайте. В случае назначения повторных выборов данная аккредитация будет продолжать действовать и подавать заявку повторно не придется. Вместе с тем аккредитация журналиста может быть приостановлена в случае распространения слухов под видом подтвержденных сообщений».