ЗАМАНА - Дагестан готовится к единому дню голосования

Дагестан готовится к единому дню голосования

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29 июля, 2021. Четверг 10:47
Дагестан готовится к единому дню голосования

В сентябре 2021 года в Дагестане пройдут избирательные кампании различного уровня среди кандидатов в депутаты НС РД и ГД ФС РФ. Выборы в Госдуму РФ в этом году будут проходить в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.

Дагестан готовится к единому дню голосования
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В рамках деятельности регионального Общественного Штаба, основным направлением работы является мониторинг хода избирательной кампании, оценка экспертных оценок и информирование избирателей.

На сегодня 32 политические партии имеют право принимать участие в выборах. В Республике Дагестан 31 региональное отделение политических партий, которые могут выдвинуть списки кандидатов на выборах депутатов парламента республики. Отметим, что на выборы в Госдуму в общем выдвинулось 6 389 кандидатов. Это число может еще возрасти.

В России помимо федеральных выборов, состоятся выборы и в 39 региональных парламентов. Конкурс на региональном уровне также очень высокий. Выдвинулось больше 14 000 кандидатов.

«Без сбора подписей в Государственную Думу вправе выдвинуть кандидатов 14 политических партий, в Народное Собрание – 7 политических партий. В числе выдвинутых кандидатов в НС РД много уважаемых работников социальной сферы, врачей, представители общественности, журналистского сообщества. Хочу отметить выдвижение достаточно сильных кандидатов от разных партий в Государственную Думу», – рассказал руководитель регионального общественного Штаба по контролю за выборами в депутаты ГД ФС и в депутаты НС РД, эксперт Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг» ОП РФ Буниямин Магомедов.

Как отмечает Буниямин Магомедов, в числе кандидатов в ГД ФС несколько серьёзных политических тяжеловесов, что также говорит о высокой конкуренции в регионе.

По его словам, это свидетельствует и о росте динамики политической конкуренции в республике. В начавшейся предвыборной гонке победит тот, кто сможет качественнее донести суть своей программы до избирателей и обеспечить явку своих сторонников. Тем временем конкурс на выборах в Госдуму составляет 14 человек на место. Это очень высокая конкуренция — выше, например, чем конкурс при поступлении в ведущие вузы страны

Региональный Общественный штаб должен усилить меры, связанные с наблюдением за выборным процессом, так как ожидается высокая конкуренция в ходе предстоящей в сентябре избирательной кампании.

«Таким образом, региональный штаб намерен взаимодействовать со всеми политическими партиями и готов к серьёзной работе по обеспечению общественного наблюдения на избирательных участках», – сказал в заключении Буниямин Магомедов.

 

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