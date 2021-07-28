ЗАМАНА - Мухтар Амиров: «Вопрос сдерживания цен – очень актуальная тема»

Мухтар Амиров: «Вопрос сдерживания цен – очень актуальная тема»

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28 июля, 2021. Среда 10:58

Вопрос сдерживания цен на основные продовольственные группы товаров – очень актуальная тема, которая волнует миллионы россиян.

 

Дагестан с его богатым продовольственным потенциалом по многим группам позиций не только покрывает свои потребности, но и выступает регионом –донором, поставляя свежие фрукты и овощи на прилавки и рынки множества субъектов.

 

Несмотря на это, отдельные позиции все же демонстрируют рост. В данном случае речь идет о продуктах «борщевого набора» (свекла, морковь, капуста). Хоть последние данные территориального органа статистики и говорят о снижении цен на морковь и капусту, на мой взгляд, очень важны несколько направлений, которые позволят избежать в долгосрочной перспективе новых скачков цен:

 

- организация сельхозярмарок и ярмарок выходного дня в жилых кварталах крупных городских округов. Этот вариант позволит жителям приобретать качественную и натуральную продукцию напрямую от производителя без наценок;

 

- строительство овощехранилищ, которые позволят покрывать дефицит отдельных овощей и фруктов в несезонный период и избегать наценок за импорт. Власти региона определились с площадками и районами, где нужны такие объекты. В ряде основных сельскохозяйственных районов республики – Кизлярском, Хасавюртовском, Карабудахкентском, Каякентском, Сулейман-Стальском, Магарамкентском– необходимо строить по 3–4 объекта хранения мощностью 3–5 тысяч тонн;

 

- господдержка во всех ее проявлениях. Субсидии на один произведенный килограмм продукции, заложенный гектар новых культур. Тем самым аграрии получают дополнительную финансовую мотивацию для выращивания большего объема плодоовощных культур, что само по себе исключает факт их дефицита и, как следствие, наценки;

 

- мониторинг и анализ потребностей в товарах и продуктах питания, что позволит ориентировать аграриев на выращивание и производство рентабельной продукции, которая будет иметь высокий спрос.

Мухтар Амиров: «Вопрос сдерживания цен – очень актуальная тема»
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