ЗАМАНА - Уважаемые предприниматели!

Уважаемые предприниматели!

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28 июля, 2021. Среда 09:57
Уважаемые предприниматели!

Уважаемые предприниматели,

самозанятые, а также граждане, желающие организовать

предпринимательскую деятельность!

 

          Структурное подразделение ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» Центр поддержки предпринимательства приглашает Вас принять участие в семинаре, который состоится

29 июля 2021 г. в 15 часов 00 минут в Конференц-зале Центра «Мой Бизнес» по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120, 1-й этаж и на интернет-платформе ZOOM.

Мероприятие будет посвящено теме «Субсидии для трудоустройства безработных граждан и иные меры господдержки, оказываемые центрами занятости населения».

Спикер мероприятия  Начальник отдела содействия трудоустройству населения Центра занятости населения г. Махачкалы Джабраилова Сунахалум Надировна.

  

 

Уважаемые предприниматели!
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