Уважаемые предприниматели!
- Автор Шахри
- 28 июля, 2021. Среда 09:57
Уважаемые предприниматели,
самозанятые, а также граждане, желающие организовать
предпринимательскую деятельность!
Структурное подразделение ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» Центр поддержки предпринимательства приглашает Вас принять участие в семинаре, который состоится
29 июля 2021 г. в 15 часов 00 минут в Конференц-зале Центра «Мой Бизнес» по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120, 1-й этаж и на интернет-платформе ZOOM.
Мероприятие будет посвящено теме «Субсидии для трудоустройства безработных граждан и иные меры господдержки, оказываемые центрами занятости населения».
Спикер мероприятия – Начальник отдела содействия трудоустройству населения Центра занятости населения г. Махачкалы Джабраилова Сунахалум Надировна.
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