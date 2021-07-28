Уважаемые предприниматели!

Уважаемые предприниматели,

самозанятые, а также граждане, желающие организовать

предпринимательскую деятельность!

Структурное подразделение ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства РД» Центр поддержки предпринимательства приглашает Вас принять участие в семинаре, который состоится

29 июля 2021 г. в 15 часов 00 минут в Конференц-зале Центра «Мой Бизнес» по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120, 1-й этаж и на интернет-платформе ZOOM.

Мероприятие будет посвящено теме «Субсидии для трудоустройства безработных граждан и иные меры господдержки, оказываемые центрами занятости населения».

Спикер мероприятия – Начальник отдела содействия трудоустройству населения Центра занятости населения г. Махачкалы Джабраилова Сунахалум Надировна.